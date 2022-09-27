spot_img
27 сентября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp можно присоединиться к групповому звонку с помощью ссылок

В WhatsApp можно присоединиться к групповому звонку с помощью ссылок

WhatsApp

WhatsApp внедряет новую функцию Call Links, которая позволит приглашать пользователей присоединиться к групповому звонку с помощью ссылок.

Новая функция начнет появляться в WhatsApp уже на этой неделе. Потребуется самая свежая версия приложения. Доступ к функции Call Links можно будет получить через баннер, расположенный в верхней части вкладки «Вызовы». Ссылка может вести как на видео-, так и на голосовую беседу.

Кроме того, команда мессенджера тестирует групповые видеовызовы с участием до 32-х человек. В настоящее время возможно участие только 8-ми пользователей.

Предыдущая статьяПредставлен обновленный электрический хэтчбек Peugeot e-208
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,195ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»