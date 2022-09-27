В WhatsApp можно присоединиться к групповому звонку с помощью ссылок

WhatsApp внедряет новую функцию Call Links, которая позволит приглашать пользователей присоединиться к групповому звонку с помощью ссылок.

Новая функция начнет появляться в WhatsApp уже на этой неделе. Потребуется самая свежая версия приложения. Доступ к функции Call Links можно будет получить через баннер, расположенный в верхней части вкладки «Вызовы». Ссылка может вести как на видео-, так и на голосовую беседу.

Кроме того, команда мессенджера тестирует групповые видеовызовы с участием до 32-х человек. В настоящее время возможно участие только 8-ми пользователей.