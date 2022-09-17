В Telegram появились реакции без границ, эмодзи-статусы, новые способы авторизации и многое другое

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В версии 9.0 стали доступны реакции без границ, эмодзи-статусы и многое другое

Реакции без границ

У всех пользователей появились десятки новых реакций, в том числе те, которые раньше можно было отправлять только c подпиской Telegram Premium. Кроме того, обновленное меню выбора реакций теперь можно раскрывать. Реакции, которые используются чаще всего, автоматически перемещаются в начало списка.

Обладатели подписки Premium Telegram Premium смогут использовать в качестве реакций не только стандартные, но и любые из тысяч пользовательских эмодзи. Доступна отправка до 3 реакций на одно сообщение. Администратором групп теперь разрешено выбирать, какие наборы можно использовать в качестве реакций в их каналах.

Эмодзи-статусы

Пользователи с подпиской Telegram Premium могут установить рядом со своим именем анимированный эмодзи-статус, чтобы показать, в каком они сейчас настроении или чем занимаются. Статус будет отображаться на месте Premium-значка в списке чатов, группах и профиле пользователя.

Можно установить один из семи стандартных статусов, которые меняют цвет в зависимости от темы оформления Telegram.

Улучшения при входе в аккаунт

Теперь авторизационные коды можно получать не в СМС, а на электронную почту. Также стали доступны методы авторизации «Войти с помощью Apple» или «Войти с помощью Google».

Для пользователей iOS обновили интерфейс регистрации и добавили плавные анимации, уже знакомые пользователям Android.

Новые ссылки на профили пользователей

Вместе со стандартными адресами @username в Telegram стали работать ссылки в виде t.me/username.

Кроме того, теперь в Telegram стал доступен новый уникальный формат ссылки — username.t.me — для тех, кто хочет сделать акцент на имени пользователя (или предпочитает не искать символ / на клавиатуре).

Настройка очередности загрузки на Android

Управлять активными загрузками файлов в Telegram можно с помощью вкладки «Загрузки» в разделе «Поиск».

Пользователи могут менять порядок загрузок, повышая или понижая их приоритет, для этого достаточно зажать и удерживать нужную строку, а затем переместить ее. В первую очередь всегда скачивается файл в начале списка. Эта функция уже была реализована в приложении для iOS.

Новые элементы оформления в приложении для Android

Открытие, закрытие и изменение медиафайлов на Android теперь сопровождается новой плавной анимацией.

Владельцы устройств на Android 13 могут выбрать тематическую иконку приложения Telegram, автоматически подстраивающуюся под темную тему и основной цвет на устройстве.

Обновление 9.0 уже доступно для устройств на Android и iOS.

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