В Steam вышла игра, созданная искусственным интеллектом

За последние несколько лет искусственный интеллект получил сильное развитие. С его помощью уже создаются полноценные картины, которые продаются за внушительные суммы. А теперь в Steam появилась игра под названием This Girl Does Not Exist, полностью созданная алгоритмами искусственного интеллекта.

Идея о создании игры усилиями искусственного интеллекта пришла в голову супружеской паре разработчиков под именем Cute Pen Games. Утверждается, что в This Girl Does Not Exist все было сгенерировано искусственным интеллектом (была выбрана модель Midjourney), от артов до сюжета и музыки. Самым сложным в создании симулятора свиданий было добиться от ИИ изображений одного и того же человека, но в разных позах и образах.

Пока что игроки и блогеры встретили проект прохладно, у игры в Steam всего один отзыв, и тот отрицательный. А в ходе единственной прямой трансляции зрители высказали неодобрение как самой идее, так и результату.

Разработчики намерены продолжать работу в данном направлении, они планируют сделать проект, где участие ИИ будет ограниченным.

