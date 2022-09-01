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1 сентября, 2022
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В Epic Games Store началась раздача Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition и Submerged: Hidden Depths.

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры — Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition и Submerged: Hidden Depths. Оба проекта можно забрать до 8 сентября.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition — завершающая глава второго перезапуска серии, из которой можно узнать как Лара Крофт становилась расхитительницей гробниц.

Submerged: Hidden Depths – это адвенчура от третьего лица, в котором игроки управляют двумя персонажами. Один из них обладает странной силой, другой — не хочет, чтобы эта сила их разделила.

Через неделю в магазине Epic Games Store начнут раздавать симулятор виноделия Hundred Days и стартовый набор для Realm Royale Reforged.

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