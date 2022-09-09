В Epic Games Store можно бесплатно получить симулятор виноделия Hundred Days

Epic Games Store бесплатно отдает симулятор виноделия Hundred Days. Игру можно забрать до 15 сентября.

В Hundred Days игроки берут полный контроль над винодельческим заводом. В игре нужно руководитель всем процессом, начиная от выбора сорта винограда, заканчивая подбором этикеток для бутылок.

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Кроме того, также до 15 сентября, можно бесплатно забрать начальный набор для королевской битвы Realm Royale Reforged.

А через неделю в Epic Games Store будут раздавать сразу две игры – приключение о лисе Spirit of the North и адвенчуру The Captain.

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