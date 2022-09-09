spot_img
9 сентября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно получить симулятор виноделия Hundred Days

В Epic Games Store можно бесплатно получить симулятор виноделия Hundred Days

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает симулятор виноделия Hundred Days. Игру можно забрать до 15 сентября.

В Hundred Days игроки берут полный контроль над винодельческим заводом. В игре нужно руководитель всем процессом, начиная от выбора сорта винограда, заканчивая подбором этикеток для бутылок.

Кроме того, также до 15 сентября, можно бесплатно забрать начальный набор для королевской битвы Realm Royale Reforged.

А через неделю в Epic Games Store будут раздавать сразу две игры – приключение о лисе Spirit of the North и адвенчуру The Captain.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяQNAP выпускает настольные сетевые хранилища TS-253E и TS-453E с 2 и 4 отсеками, рассчитанные на долгосрочные проекты
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,186ФанатыМне нравится
993ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»