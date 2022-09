В Epic Games Store можно бесплатно получить симулятор виноделия Hundred Days

Epic Games Store бесплатно отдает симулятор виноделия Hundred Days. Игру можно забрать до 15 сентября.

В Hundred Days игроки берут полный контроль над винодельческим заводом. В игре нужно руководитель всем процессом, начиная от выбора сорта винограда, заканчивая подбором этикеток для бутылок.



Кроме того, также до 15 сентября, можно бесплатно забрать начальный набор для королевской битвы Realm Royale Reforged.

А через неделю в Epic Games Store будут раздавать сразу две игры – приключение о лисе Spirit of the North и адвенчуру The Captain.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az