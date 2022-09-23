В Epic Games Store можно бесплатно получить ARK: Survival Evolved и Gloomhaven

Epic Games Store бесплатно отдает две игры — ARK: Survival Evolved и Gloomhaven. Их можно забрать до 29 сентября.

ARK: Survival Evolved – это многопользовательский симулятор выживания, в котором игроки оказываются на берегу таинственного острова, где им предстоит попытаться выжить.

Gloomhaven — тактическая RPG, где игрокам нужно сражаться с фантастическими существами.

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На следующей неделе бесплатными в Epic Games Store станут тоже две игры: симулятор гонок на дронах The Drone Racing League Simulator и аркада Runbow.

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