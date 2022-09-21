В Баку стартовала конференция ICSD-2022, посвященная кибербезопасной экономике

Сегодня в Баку в отеле Fairmont Baku начала свою работу международная конференция ICSD-2022, посвященная кибербезопасной экономике. посвященное «Международному дню кибербезопасности». В двухдневной конференции, организованной компания PROSOL, принимают участие местные и зарубежные специалисты. Мероприятие предоставит успешную платформу для обмена информацией об угрозах, которые может создать технологическое развитие, и о том, как с ними бороться.

Кроме того, во второй день мероприятия компанией PROSOL и Центром реагирования на компьютерные инциденты Государственной службы специальной связи и информационной безопасности будет организован конкурс CTF (Capture the Flag). В конкурсе молодые специалисты, работающие в этой сфере, проверят свои знания и навыки по кибербезопасности в реальных условиях, эмулированных компанией PROSOL.

Компании PROSOL успела привлечь достаточное международное внимание к мероприятию, в котором участвуют специалисты по кибербезопасности из таких стран, как Израиль, Турция, США, Украина, Латвия, ОАЭ, а также компании Nozomi, CheckPoint, SocRadar, Crowdstrike, Palo Alto Networks, Avnon Group, Nubs Group, Agritask, Pyramid Analytics, See Security, MONT, Elcore, Bakotech, Softprom, глобальные и региональные компании. Мероприятие проходит под девизом «Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения», а дискуссии пройдут на 7 различных панелях. В конце каждой панели состоится сессия вопросов и ответов с аудиторией. Панели будут посвящены следующим темам:

Панель 1: Лучшее регулирование для устойчивой киберэкосистемы: эффективное согласование с лучшими международными киберстандартами и структурами.

Панель 2: Национальная экономическая безопасность в условиях растущих киберугроз: влияние кибератак на национальные экономики, их последствия и пути их решения.

Панель 3: Надежная цифровая защита в эпоху цифровой экономики, основанной на данных и трансграничных потоках данных.

Панель 4: Сценарная киберпрезентация компании PROSOL (реконструкция виртуальной войны между «Синей командой» и «Красной командой»: кибератака и киберзащита.

Панель 5: Технологии Больших Данных, аналитика и искусственный интеллект: способы разумного использования данных в современной бизнес-среде.

Панель 6: Академические перспективы: способы повышения уровня человеческих ресурсов и поиск национальных талантов в сфере кибербезопасности

Панель 7: Стартапы и локальные продукты в области кибербезопасности: соединение потребностей глобального и местного рынков с новыми идеями и решениями.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на сайте www.icsd.az.