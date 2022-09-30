В Баку прошло международное мероприятие «Effective Cyber Security», организованное B&B Security Alliance

28 сентября в Баку в отеле Fairmont Baku прошла конференция под названием «Effective Cyber Security», организатором которой выступила компания B&B Security Alliance. Участниками мероприятия стали азербайджанские эксперты и специалисты в сфере информационной безопасности, а также представители рынка информационной безопасности Турции.

Обратившись с приветственной речью к собравшимся, Председатель наблюдательного совета группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов, отметил, что компания B&B Security Alliance является совместным предприятием, созданным Bestcomp Group и турецкой компанией Barikat Cyber Security. Этот тандем позволит привнести на рынок региона, в котором активно развивается бизнес Bestcomp Group, новейшие технологии и богатый опыт турецких партнеров в сфере кибербезопасности. Его обращение продолжил Генеральный менеджер компании Barikat Мурат Хусейн Джандан (Murat Hüseyin Candan), который рассказал о богатом опыте в сфере построения систем информационной безопасности, которым обладает турецкая компания и отметил, что рад тому, что технологической отрасли Турции предоставляется возможность участвовать в развитии Азербайджана.

Председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Раид Алекберли подчеркнул, что процессы цифровой трансформации, которые сегодня активно ведутся в Азербайджане, требуют повышенного внимания к уровню кибербезопасности. Он также отметил, что возлагает большие надежды на поддержку турецких специалистов в вопросах воспитания молодых кадров, стремящихся получить профессию в области информационных технологий и информационной безопасности.

Технический директор B&B Security Alliance Мамед Мамедов познакомил гостей конференции с текущими трендами на рынке кибербезопасности и представил портфель услуг и решений, который компания предлагает не только на рынке Азербайджана, но и в соседних странах, где Bestcomp Group реализует многочисленные проекты, в том числе и в сфере кибербезопасности. Кроме того, наличие собственных SOC-центров в Баку, Анкаре, Стамбуле и Дохе гарантирует заказчикам самый высокий уровень реагирования на возникающие угрозы. «Совместное предприятие позволяет использовать потенциал более чем 300 сертифицированных специалистов по информационной безопасности, а уровень их компетенций и опыта дает нам возможность принимать участие в построении самых сложнейших систем», — отметил Мамед Мамедов. На текущий момент в портфолио партнеров B&B Security Alliance около 20 всемирно известных в области кибербезопасности вендоров, а в числе клиентов — ряд крупных банков региона.

Вторая часть мероприятия была посвящена докладам отдельных вендоров, предлагающих новаторские услуги на рынке кибербезопасности. Были представлены презентации:

Обеспечение информационной безопасности с помощью повышения осведомленности персонала и безопасности электронной почты на примере имитации атак от la — Olta.la CEO компании Olta.la Мехмет Чакир (Mehmet Çakır).

Безопасность не должна быть сложной с решениями Forcepoint — региональный менеджер Forcepoint по продажам в Турции и Азербайджане Умур Джан Ялчин (Umur Can Yalçın).

Глубокая защита: обеспечение безопасности при использовании поставщиков идентификационной информации — инженер по решениям CyberArk Озгун Озтюрк (Özgün Öztürk) и региональный менеджер CyberArk по продажам в Турции и Средней Азии Эсра Калискан (Esra Çalışkan).

Безопасность на основе аналитики и защита от цифровых рисков — CEO компании Branddefense Мехмет Джанер Короглу (Mehmet Caner Köroğlu).

Решения для обеспечения вашей информационной безопасности — региональный менеджер по продажам Fortinet в регионе Шаиг Самедов

Следует также отметить, что в демо-зоне, действовавшей на протяжении всего мероприятия, действовала выставочная зона, где участники конференции могли наладить деловые связи с представителями компаний и вендоров, познакомиться с их предложениями, а также новыми разработками в сфере кибербезопасности. В завершении конференции состоялся гала-ужин, где общение продолжилось в неформальной обстановке.