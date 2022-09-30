В Баку прошла Партнерская Конференция компании DiVi

23 сентября в отеле Four Seasons состоялась ежегодная Партнерская Конференция, организованная азербайджанской компанией-дистрибьютором DiVi. Мероприятие, участие в котором приняли представители локальных компаний-партнеров, позволило познакомиться с новыми продуктами, сервисами и партнерскими программами, представленными в этот день международными производителями IT-оборудования. Кроме того, в течение всего дня в зале отеля функционировала демо-зона, в которой гости могли протестировать новейшее оборудование и получить консультации специалистов вендоров.

В приветственной речи, с которой в начале мероприятия обратился к гостям партнерской конференции генеральный директор DiVi Эмин Гулиев, было отмечено, что локальный дистрибьютор ежегодно расширяет портфель предоставляемых на рынке Азербайджана решений. «С момента появления столь приятной традиции, как проведение Партнерских Конференций DiVi в 2001 году, нам удалось занять одну из лидирующих позиций на рынке дистрибьюторов Азербайджана. За эти годы мы смогли не только существенно расширить список международных производителей, чья продукция сегодня пользуется повышенным спросом на рынке страны, но и построить дружеские отношения с многочисленными локальными партнерами, предлагая очень удобные схемы взаимодействия. Я рад, что после пандемии такое событие как Партнерская Конференция DiVi вновь возвращается к своему обычному формату, позволяя нам общаться и развиваться», — отметил Эмин Гулиев.

В рамках презентации компании Lenovo Альнур Ермагамбетов, генеральный директор Lenovo в Центральной Азии, привел интересные факты о развитии компании в последние годы. Агрессивный рост оборотов компании в мире тесно связан с успехами и в нашем регионе. Такая ситуация позволяет Lenovo наращивать инвестиции в центры разработки и исследований. «Наша компания выделяет на развитие R&D порядка 2-3% от общего оборота, что позволило довести количество таких центров до 15 по всему миру. Это позволяет Lenovo предлагать своим заказчикам самые передовые решения для построения цифрового будущего. С помощью умных технологий и инновационных продуктов Lenovo мы все вместе делаем еще один шаг к цифровой трансформации», — сказал Альнур Ермагамбетов.

Секцию Lenovo продолжил Берик Турсбеков, коммерческий представитель сегмента малого и среднего бизнеса в Центральной Азии и Азербайджана, который познакомил гостей партнерской конференции с новыми моделями потребительских ноутбуков компании. В частности, большое внимание было уделено новейшим устройствам в линейке Yoga, снискавшим популярность на азербайджанском рынке благодаря своему практичному форм-фактору, а также линейкам геймерских ноутбуков Legion и IdeaPad Gaming. Также было отмечено, что в последние годы компания строит свою стратегию производства, основываясь на принципах экологичности. Затем перед гостями выступил Ернар Токмолданов, менеджер по трейд-маркетингу компании Lenovo.

Менеджер по работе с корпоративными клиентами компании Canon Сардор Бакиев рассказал о новейших продуктах вендора в области печати, в частности, об обновлениях в линейке высокопроизводительных устройств ImageRUNNER. Также Сардор Бакиев отдельно выделил линейку портативных сканеров IRIS, уже нашедших свою нишу на корпоративном рынке Азербайджана. Презентацию Canon продолжил представитель Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов, который познакомил гостей мероприятия с новшествами, коснувшимися программных продуктов для повышения удобства печати и партнерской программы производителя.

На партнерской конференции компания DiVi представила свое новое направление деятельности, которым стала 3D-печать. Руководитель этого направления, которое в компании было создано под брендом AnyPrint, Таир Гулиев познакомил гостей с современными трендами рынка 3D-печати, а также рассказал о безграничных возможностях 3D-принтеров, налаживанием поставок которых на рынок Азербайджана сегодня начала заниматься компания DiVi. Гостям мероприятия была предоставлена возможность познакомиться с отдельными моделями 3D-принтеров и понаблюдать за их работой в демо-зоне.

После перерыва прошла презентация компании Epson, в рамках которой гости конференции познакомились с новыми продуктами этой компании в области печати и проекции изображения. Новинки гостям партнерской конференции представил старший менеджер офиса Epson в Казахстане Сергей Глебов.

С момента, как компания Lenovo приобрела Motorola, она уделяла больше внимания этому бренду. Теперь этот акцент смещается и на наш регион, позволяя азербайджанским пользователям получить доступ к самым современным линейкам смартфонов этого производителя, включая представленное в конце лета этого года третье поколение складного смартфона Moto Razr. Представитель бренда Motorola Александр Романюк также отметил, что производитель сосредоточен в первую очередь на экологичности производства и развитии инноваций в своих продуктах. Например, большое внимание в рамках презентации возможностей новых смартфонов было уделено самой прогрессивной технологии Ready For. Она позволяет подключать смартфоны к мониторам или телевизорам посредством порта USB Type-C. При подключении автоматически запускается специальная оболочка, схожая по дизайну с настольными операционными системами, а для подключения к компьютерам используется приложение Ready For PC. Поддерживающие данную технологию смартфоны Motorola подключаются к компьютеру под управлением Windows по беспроводной локальной сети, открывая возможность быстрого обмена контентом и вывода уведомлений с телефона на экран компьютера. Кроме того, смартфон можно использовать как web-камеру для видеосвязи и видеотрансляций.

Менеджер по развитию бизнеса компании Kingston Виталий Шекера рассказал о новейших продуктах этого производителя в сфере хранения данных, которые уже давно пользуются повышенным спросом в нашей стране, а Кирилл Бикин, менеджер по развитию бизнеса HyperX, в 2021 году ставшего частью компании HP Inc., представил самые последние разработки в области игровой периферии, отдельно отметив, что белый цвет сегодня становится доминирующим среди киберспортсменов. Именно поэтому механические и мембранные клавиатуры, геймерские мыши и гарнитуры, а также микрофоны выпускаются этим производителем в двух цветах: черном и белом.

Завершила официальную часть мероприятия презентация регионального менеджера компании SMART Technologies Виктора Поповского, который рассказал о возможностях и перспективах использования в образовательном секторе интерактивных досок SMART Board. Интерактивная доска — важная часть в организации школьного и высшего образования, проведения презентаций и прочих публичных демонстраций визуального материала, например, в бизнес-центрах. С помощью электронной доски можно управлять всеми приложениями одним касанием, писать и рисовать виртуальными красками.

После основной части мероприятия все участники Партнерской Конференции DiVi собрались, чтобы сделать традиционную групповую фотографию, а после этого вечер продолжился за ужином в неформальной обстановке. В ходе развлекательной программы было проведено сразу несколько конкурсов, не оставивших без призов, предоставленных партнерами мероприятия и самой компанией DiVi, практически никого.