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20 сентября, 2022
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В Баку пройдет Саммит по кибербезопасности «Global Hybrid Warfare and Cyber Security»

Global Hybrid Warfare and Cyber Security

3 октября 2022 года в Баку в Boulevard Hotel Baku пройдет Саммит по кибербезопасности на тему «Global Hybrid Warfare and Cyber Security». Саммит пройдет с участием экспертов отрасли и компаний, специализирующихся в сфере кибербезопасности. Программа мероприятия предлагает обмен идеями и решениями по разным направлениям кибербезопасности.

Темы Саммита включают такие направления, как:

  • Создание устойчивой модели кибербезопасности
  • Цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе
  • Совместный подход к обеспечению кибербезопасности
  • Возможна ли сквозная безопасность?
  • Наращивание потенциала кибербезопасности

В числе организаторов Саммита Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası — AKTA), компании A2Z Technologies, Cyberpoint, а также турецкая компания Inter Probe.

Получить более подробную информацию о докладчиках Саммита «Global Hybrid Warfare and Cyber Security» и пройти регистрацию для участия в мероприятии можно по этой ссылке: https://ghwsummit.com/.

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