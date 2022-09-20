В Баку пройдет Саммит по кибербезопасности «Global Hybrid Warfare and Cyber Security»

3 октября 2022 года в Баку в Boulevard Hotel Baku пройдет Саммит по кибербезопасности на тему «Global Hybrid Warfare and Cyber Security». Саммит пройдет с участием экспертов отрасли и компаний, специализирующихся в сфере кибербезопасности. Программа мероприятия предлагает обмен идеями и решениями по разным направлениям кибербезопасности.
Темы Саммита включают такие направления, как:
- Создание устойчивой модели кибербезопасности
- Цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе
- Совместный подход к обеспечению кибербезопасности
- Возможна ли сквозная безопасность?
- Наращивание потенциала кибербезопасности
В числе организаторов Саммита Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası — AKTA), компании A2Z Technologies, Cyberpoint, а также турецкая компания Inter Probe.
Получить более подробную информацию о докладчиках Саммита «Global Hybrid Warfare and Cyber Security» и пройти регистрацию для участия в мероприятии можно по этой ссылке: https://ghwsummit.com/.