В Азербайджане стартовали официальные продажи устройств для умного дома и станции «Алиса» от «Яндекс»

«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане, сообщает агентство ТАСС. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ретейлеров, при покупке станции пользователи получат подписку «Яндекс Плюс».

Сейчас линейка умных колонок с Алисой включает в себя станцию Лайт, обновленную станцию Мини, станцию второго поколения и Станцию Макс. Приобрести устройства можно в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ретейлеров.

Одновременно со стартом продаж «Яндекс» запустил службу поддержки пользователей в Азербайджане. Также для граждан вводится сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az