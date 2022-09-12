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12 сентября, 2022
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В Азербайджане стартовали официальные продажи устройств для умного дома и станции «Алиса» от «Яндекс»

Яндекс

«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане, сообщает агентство ТАСС. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ретейлеров, при покупке станции пользователи получат подписку «Яндекс Плюс».

Сейчас линейка умных колонок с Алисой включает в себя станцию Лайт, обновленную станцию Мини, станцию второго поколения и Станцию Макс. Приобрести устройства можно в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ретейлеров.

Одновременно со стартом продаж «Яндекс» запустил службу поддержки пользователей в Азербайджане. Также для граждан вводится сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

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