Ubisoft представил Assassin’s Creed Mirage

Французское игровое издательство Ubisoft, в рамках шоу Ubisoft Forward, официально представило приключенческий боевик Assassin’s Creed Mirage.

События игры развернутся в 9 веке нашей эры в Багдаде, за 20 лет до Assassin’s Creed Valhalla. Город будет поделен на четыре района. Играть предстоит за молодого Басима ибн Исхака, которому предстоит пройти путь от уличного вора до мастера-ассасина.

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Это будет «приключение с акцентом на сюжете» и классическими элементами франшизы, включая паркур, стелс и скрытые убийства.

Релиз Assassin’s Creed Mirage ожидается в 2023 году на PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также в сервисах Stadia и Luna. За предзаказ дают дополнительный квест «Сорок разбойников». Базовое издание игры стоит 50 долларов, а Deluxe — 60 долларов.

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