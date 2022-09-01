Twitter начал тестирование функции редактирования постов

Разработчики Twitter приступили к тестированию долгожданной функции редактирования постов. В ближайшие недели ей смогут воспользоваться пользователи, оформившие платную подписку Twitter Blue, говорится в блоге социальной сети. Для отредактированных твитов будет доступна история правок.

Сообщения можно будет редактировать только в первые 30 мин. после публикации. Они станут помечаться особым значком и временной меткой, указывая, что сообщение было подвергнуто правке.

«Нажав на метку, пользователи перейдут к истории редактирования твита, которая включает его прошлые версии. Для контекста важную роль здесь играют ограничение по времени и история версий. Они помогают защитить целостность разговора и создать общедоступную запись того, что было сказано», — пояснили в компании.

На начальных этапах сервис планирует привлечь к тестированию функции небольшую группу подписчиков, чтобы оперативно разрешать возникшие проблемы. По завершении начального этапа в конце этого месяца функция станет доступной большему числу пользователей Twitter Blue.