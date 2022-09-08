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8 сентября, 2022
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TP-Link представил роутер TL-XDR5410 стандарта Wi-Fi 6

TP-Link TL-XDR5410

Компания TP-Link выпустила маршрутизатор TL-XDR5410 AX5400, который предназначен для развертывания беспроводных сетей стандарта Wi-Fi 6. Устройство можно использовать как в домашних, так и в офисных условиях.

TP-Link TL-XDR5410

Роутер поддерживает работу в частотных диапазонах 2,4 и 5 GHz. В первом варианте скорость передачи данных может достигать 574 Мбит/с, во втором — 4804 Мбит/с. Применять TL-XDR5410 можно в составе ячеистых сетей (mesh). Обеспечивается обратная совместимость со стандартами Wi-Fi предыдущих поколений.

В основе лежит процессор Qualcomm, объединяющий блок вычислительных ядер и нейропроцессорный модуль (NPU). Доступны четыре сетевых порта WAN/LAN с пропускной способностью до 1 Гбит/с.

Предусмотрено наличие четырех внешних складных антенн. Габариты составляют 270 × 56 × 245 мм. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C.

Цена TP-Link TL-XDR5410 составляет ориентировочно 50 долларов.

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