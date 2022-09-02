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2 сентября, 2022
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Tesla показала финальную версию электрического грузовика Semi с новым дизайном

Tesla Semi

Компания Tesla опубликовала новые снимки электрического грузовика Semi. Как утверждает портал Insideevs, речь идет о финальной, серийной версии модели. Ожидается, что поставки Tesla Semi начнутся в конце 2022 года.

Tesla Semi

На новых изображениях грузовик отличается дизайном от представленных ранее прототипов. Экологически чистый грузовик получил новые дверные ручки, измененную оптику и большие зеркала заднего вида.

Изначально Tesla Semi будут выпускаться в версии с запасом хода в 804 км. Позже Tesla планирует выпустить и более доступную версию грузовика с запасом хода в 500 км. В состав силовой установки войдут четыре электродвигателя. По предварительным данным, грузовик сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а с полностью загруженным прицепом — за 20 с.

Цена новых грузовиков пока не разглашается. Ранее ожидалось, что старшая версия обойдется покупателям в 180 тыс. долларов. Теперь, по сведениям источника, машины будут стоить больше 200 тыс. долларов.

Напомним, что премьера прототипа электрической фуры Tesla Semi состоялась еще в ноябре 2017 года. После этого дата начала серийного производства новинки не раз откладывалась. Изначально планировалось, что грузовик встанет на конвейер в 2019 году.

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