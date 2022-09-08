TCL уже в Азербайджане

Сегодня Азербайджан, как государство, развивается стремительными темпами. Что не может не привлекать на свой рынок мировых производителей бытовой электроники. И теперь в их числе появился еще один значимый игрок, один из крупнейших производителей телевизоров в мире, продукция которого продается более чем в 120 странах мира — TCL.

Компания предоставляет широкий спектр товаров и услуг, включая бытовую технику; мобильные телефоны; смарт-устройства и носимые технологии; аудиовизуальное оборудование, такое как звуковые системы и телевизоры.

В этой статье речь пойдет о том, почему TCL такой особенный и чем он выделяется в мире телевидения.

Основанная в 1981 году как TTK Home Appliances (Huizhou) Co., Ltd., TCL была одним из первых совместных предприятий в Китае. TCL начала с производства аудиокассет и в конечном итоге расширила свой бизнес до производства интеллектуальных устройств, полупроводниковых дисплеев, полупроводниковых фотоэлектрических элементов, полупроводниковых материалов, промышленных финансов и инвестиций.

В 2019 году TCL завершила передачу основных активов в рамках реструктуризации и была разделена на TCL Technology Group Corporation (TCL Technology) и TCL Industries Holdings (TCL Industries). TCL Technology фокусируется на производстве полупроводниковых дисплеев и материалов. Он поддерживается промышленным финансированием, инвестиционным бизнесом и венчурными инвестициями, чтобы ускорить его преобразование в технологическую и капиталоемкую высокотехнологичную промышленную группу. TCL Industries концентрируется на продуктах и услугах для интеллектуальных устройств, чтобы предоставить полный спектр интеллектуальных технологических продуктов для пользователей по всему миру.

Компания придерживается миссии «Создавать чудеса с помощью технологий и обеспечивать разумный образ жизни» с помощью инноваций и стратегии, ориентированной на пользователя. TCL ускорит свое продвижение к видению «стать глобальной компанией-первопроходцем в области интеллектуальных технологий».

Будучи ведущим мировым брендом электроники, а TCL считается №1 среди смарт телевизоров (данные OMDIA) и №2 в мире в целом среди производителей телевизоров, компания стремится удерживать лидирующие позиции. Что доказывает наличие множества наград. TCL шесть раз получала награду World Brand Award. Эта награда считается одной из самых престижных в Китае и Азии, поскольку ее присуждает международная консалтинговая компания Interbrand. Кроме того, TCL уже 16 лет подряд признается Canne Consultants одним из лучших брендов в Китае. Фактически, TCL занимала первое место в этом списке с 2015 по 2018 год — впечатляющий подвиг!

Помимо этих наград, за эти годы TCL также получила множество международных наград, в том числе:

Лучший 3D Smart TV на CES-2014;

Лучший Smart TV на CES-2016;

Золотая награда за технологию квантовых точек IFA Product Technical Innovation Awards, 2016 г.;

На выставке CES 2017 TCL вошла в список 50 лучших мировых брендов бытовой техники IDG за 2016-2017 гг.;

Телевизор TCL X1, телевизор серии X2 и пульт дистанционного управления серии RC800 получили награду iF Design Award 2017 г.;

Серия TCL C2 получила награду Red Dot Award: Product Design 2017 г.;

Телевизор TCL C70 получил награду EISA в номинации «Лучшая покупка 2017-2018»;

TCL TV XESS/85 X6 получил «Золотую награду за технологию квантовых точек», награду IFA за технические инновации 2017 года;

Золотая награда за технологию отображения — 2018 г.;

Топ-100 цифровых компаний 2018 года;

Золотая награда для домашних кинотеатров (TCL) 2019 г.;

8K QLED TV Gold Award (TCL X915 Series 8K QLED TV) 2020 г.;

Премия iF DESIGN AWARD 2020 г.;

Награда ELSA: Лучший продукт — лучшая покупка ТВ (TCL 65C815) 2020-2021 гг.;

Награда Red Dot Awards за дизайн продуктов для трех телевизоров (включая две новые модели TCL серии C) и двух новых саундбаров — 2022 г.

«TCL взволнована и гордится тем, что получила несколько наград Red Dot Awards за выдающийся дизайн продукта. Наши амбиции подкрепляются нашим новым фирменным знаком «Вдохновение величия», а миссия TCL остается прежней — сделать жизнь людей более удобной и интеллектуальной с помощью высоких технологий. качественные продукты по конкурентоспособной цене, всегда ставя потребителей на первое место». прокомментировал Шаоюн Чжан, генеральный директор TCL Electronics.

Red Dot — это награда за высокое качество дизайна. В этом году международное жюри, состоящее из профессионалов в области дизайна, оценивало качество дизайна и степень инновационности работ из примерно 60 стран.

Уже второй год подряд TCL получают награду Red Dot Awards, что является примечательным достижением, поскольку бренд выходит на новые рынки и продолжает исследовать и разрабатывать новые захватывающие возможности для всех аспектов жизни. Верная принципу Red Dot «Победа — это начало», TCL будет стремиться вдохновлять на величие с помощью более инновационных продуктов и передовых технологий.

Почему стоит выбрать TCL TV?

Имея более чем 40-летний опыт разработки высококачественных телевизоров, TCL имеет все возможности для того, чтобы возглавить переход отрасли на дисплеи с разрешением 8K, продолжая при этом внедрять инновации с такими функциями 4K, как технология Dolby Vision HDR и дизайн дисплея с боковой подсветкой. Это обеспечивает превосходное качество изображения и позволяет потребителям легко получать великолепные изображения под любым углом без использования нескольких проводов, тянущихся в разных направлениях по комнате.

Поскольку TCL является одним из крупнейших брендов в мире телевидения, покупать у него безопасно. Вы знаете, что вы получаете с TCL: хорошее качество по разумной цене. Это в значительной степени установленный факт, что его телевизоры первоклассные, и клиенты всегда остаются довольными своими покупками в течение многих лет.

TCL также является отличным выбором, если вы хотите, чтобы что-то отличалось от продуктов других компаний, и даже если вы этого не хотите! TCL может похвастаться такими инновационными функциями, как интеграция Roku и голосовое управление, с которыми конкуренты пока не могут сравниться. TCL всегда удается обеспечить отличный пользовательский интерфейс для всех своих продуктов.

На рынке телевизоров бренд TCL очень хорошо зарекомендовал себя. За последние несколько лет его продукция также была вполне конкурентоспособной. Со временем компания значительно усовершенствовала свою продукцию, заняв лидирующие позиции на рынке телевизоров.

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