TCL Q10G Mini LED TV: 98-дюймовый 4К-телевизор с частотой 120 Hz

Компания TCL представила в Китае 98-дюймовый телевизор Q10G Mini LED TV. Ранее в эту серию входили модели с экранами диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Цена телевизора оказалась вполне доступной по меркам устройств с подобными спецификациями.

4K-матрица устройства способна отображать 1,07 млрд. цветов, заявлен охват 95% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость панели составляет 1600 нит. Используется 59 драйверов экрана, которые независимо контролируют параметры отображения картинки на 672 участках дисплея. Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Hz, Dolby Vision и IMAX Enhanced.

В основе аппаратной платформы телевизора лежит 4-ядерный процессор M1 (к Apple не имеет никакого отношения) с графикой Mali-G52 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-памяти — 128 Gb. Аудиосистема Q10G Mini LED TV представлена семью динамиками суммарной мощностью 50 Вт с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Есть Wi-Fi 6, три порта HDMI 2.1, два USB Type-A, LAN-разъем и RF-модуль.

Новинка TCL уже доступна в Китае для предварительного заказа по цене 3065 долларов.

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