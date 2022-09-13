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13 сентября, 2022
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Starbucks запустит программу лояльности в Web3 на блокчейне Polygon

Starbucks Polygon

Starbucks Corporation в партнерстве с Polygon запускает программу лояльности на основе NFT. Совместный проект под названием Starbucks Odyssey позволяет участникам приобретать невзаимозаменяемые токены, представляющие цифровые коллекционные марки.

Starbucks Odyssey – это первый опыт сети кофеен по созданию виртуального сообщества с использованием технологии Web3. Пользователи смогут зарабатывать невзаимозаменяемые токены Starbucks, выполняя задания в интерактивных играх. Все запланированные активности призваны дать клиенту более глубокие знания о бренде Starbucks и кофе. После успешного прохождения игр клиенты будут зарабатывать NFT, которые компания называет «путевыми марками».

Вице-президент по лояльности, стратегии и маркетингу Starbucks Райан Батц (Ryan Butz) заявил, что Starbucks Odyssey использует технологии, соответствующие стремлениям и обязательствам компании.

Соучредитель Polygon Сандип Нейлвал (Sandeep Nailwal) отметил:

«Являясь поставщиком инфраструктуры, позволяющим людям и технологиям свободно и глобально сотрудничать и обмениваться ценностями, Polygon обеспечит стартовую площадку для входа Starbucks в Web3».

Клиенты, которые хотят участвовать в мероприятиях Starbucks, уже могут пройти регистрацию. Сами активности запланированы на конец этого года.

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