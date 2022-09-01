Sony Xperia 5 IV: мощный компактный субфлагман с емкой АКБ

Компания Sony представила четвертое поколение компактного смартфона Xperia 5. Аппарат получил более качественный экран, производительное железо и аккумулятор увеличенной емкости. Камеры смартфона поддерживают функции, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях компании.

Sony Xperia 5 IV оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520 х 1080 пикселей, соотношением сторон 21:9 и кадровой частотой 120 Hz. Частота сенсорного слоя — 240 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

Смартфон построен на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенного накопителя – 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками по 12 Мп: основная камера (f/1.7, гибридный зум 7,5х), телефото (f/2.4, OIS) и широкоугольная (f/2.2, OIS). Применяются объективы с ЭФР 24 мм, 60 мм и 16 мм соответственно. Для оптической стабилизации используется фирменный алгоритм, а для автофокуса (в том числе по глазам) — технологии из камер Sony Alpha. Каждая из камер способна записывать видео в 4К при 120 к/сек. и в HDR. Для селфи предусмотрен также 12 Мп сенсор (f/2.0).

Sony Xperia 5 IV на 1 мм короче и уже прошлогодней модели, но этом производителю удалось увеличить емкость встроенного аккумулятора на 10%, которая составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт (на 50% устройство заряжается за 30 мин). Есть поддержка беспроводной зарядки, впервые для устройств серии Xperia 5. Sony утверждает, что аккумулятора хватит минимум на три года работы.

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Также смартфон получил поддержку LTE, 5G, есть адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, eSIM, GPS, NFC, порт USB-C 3.2, 3.5-мм разъем для наушников, стереодинамики с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Используется операционная система Android 12. Габариты составляют 156 x 67 x 8,2 мм, вес – 172 гр.

В продажу смартфон Sony Xperia 5 IV поступит в середине сентября в Европе по цене 1049 евро и 999 долларов в США. Доступные цвета корпуса Black, Green и Ecru White.

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