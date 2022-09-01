Sony Xperia 5 IV: мощный компактный субфлагман с емкой АКБ

Компания Sony представила четвертое поколение компактного смартфона Xperia 5. Аппарат получил более качественный экран, производительное железо и аккумулятор увеличенной емкости. Камеры смартфона поддерживают функции, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях компании.
Sony Xperia 5 IV оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520 х 1080 пикселей, соотношением сторон 21:9 и кадровой частотой 120 Hz. Частота сенсорного слоя — 240 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.
Смартфон построен на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенного накопителя – 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.
Основная камера представлена тремя датчиками по 12 Мп: основная камера (f/1.7, гибридный зум 7,5х), телефото (f/2.4, OIS) и широкоугольная (f/2.2, OIS). Применяются объективы с ЭФР 24 мм, 60 мм и 16 мм соответственно. Для оптической стабилизации используется фирменный алгоритм, а для автофокуса (в том числе по глазам) — технологии из камер Sony Alpha. Каждая из камер способна записывать видео в 4К при 120 к/сек. и в HDR. Для селфи предусмотрен также 12 Мп сенсор (f/2.0).
Sony Xperia 5 IV на 1 мм короче и уже прошлогодней модели, но этом производителю удалось увеличить емкость встроенного аккумулятора на 10%, которая составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт (на 50% устройство заряжается за 30 мин). Есть поддержка беспроводной зарядки, впервые для устройств серии Xperia 5. Sony утверждает, что аккумулятора хватит минимум на три года работы.
Также смартфон получил поддержку LTE, 5G, есть адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, eSIM, GPS, NFC, порт USB-C 3.2, 3.5-мм разъем для наушников, стереодинамики с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Используется операционная система Android 12. Габариты составляют 156 x 67 x 8,2 мм, вес – 172 гр.
В продажу смартфон Sony Xperia 5 IV поступит в середине сентября в Европе по цене 1049 евро и 999 долларов в США. Доступные цвета корпуса Black, Green и Ecru White.
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