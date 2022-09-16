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16 сентября, 2022
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Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с Sycope

Sycope

Softprom, Value Added IT Distributor и Sycope, производитель решения для мониторинга и безопасности сети, подписали дистрибьюторское соглашение. Согласно контракту, Softprom будет продвигать и распространять решение Sycope в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Украине.

Sycope — решение для мониторинга производительности и безопасности сети, использующее анализ потоков в реальном времени, обогащенных бизнес-контекстом и предлагаемое по конкурентоспособной цене. Sycope записывает, обрабатывает и анализирует все параметры, содержащиеся в потоках, дополненных SNMP, геолокацией и каналами безопасности. Sycope предназначен для обнаружения сетевых событий и пробелов, измерения задержек и выявления угроз безопасности. Функция безопасности Sycope создана на основе методологии MITRE ATT&CK. Правила и механизмы обнаружения инцидентов безопасности позволяют обнаруживать атаки и нежелательные действия в сети.

«Дистрибьюторское соглашение с Softprom знаменует собой следующий поворотный момент в нашей международной экспансии. Благодаря сотрудничеству мы сможем предлагать продукты Sycope на новых рынках, имея на борту такого замечательного партнера, как Softprom» — отметил Тадеуш Дудек, генеральный директор Sycope.

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