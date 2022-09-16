Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с Sycope

Softprom, Value Added IT Distributor и Sycope, производитель решения для мониторинга и безопасности сети, подписали дистрибьюторское соглашение. Согласно контракту, Softprom будет продвигать и распространять решение Sycope в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Украине.

Sycope — решение для мониторинга производительности и безопасности сети, использующее анализ потоков в реальном времени, обогащенных бизнес-контекстом и предлагаемое по конкурентоспособной цене. Sycope записывает, обрабатывает и анализирует все параметры, содержащиеся в потоках, дополненных SNMP, геолокацией и каналами безопасности. Sycope предназначен для обнаружения сетевых событий и пробелов, измерения задержек и выявления угроз безопасности. Функция безопасности Sycope создана на основе методологии MITRE ATT&CK. Правила и механизмы обнаружения инцидентов безопасности позволяют обнаруживать атаки и нежелательные действия в сети.