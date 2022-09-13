Сегодня отмечается День программиста

Сегодня, 13 сентября, во всем мире празднуется День программиста. 13 сентября — 256-й день в году. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в невисокосные — на 13 сентября.

Кто-то говорит, что праздник следует отмечать 10 декабря — в день рождения первой программистки Ады Августы Байрон Кинг, графини Лавлейс. Или же 19 июля, когда Ада закончила первую в мире программу для вычислительной машины.

Помимо этого, у web-программистов имеется собственный праздник назначенный на 4 апреля, в честь ошибки 404.

C праздником!