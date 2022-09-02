Samsung представил игровой OLED-монитор Odyssey G8

На выставке IFA 2022 компания Samsung Electronics представила новый геймерский монитор Odyssey OLED G8 (G85SB). Это первый игровой OLED-монитор производителя, в основе новинки используется технология светодиодов на квантовых точках (Quantum Dot LED).

Samsung Odyssey OLED G8 получил изогнутый 34-дюймовый экран с радиусом кривизны 1800R, разрешением 3440 х 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 175 Hz и временем отклика всего 0,1 с. Монитор может похвастаться высокой точностью цветопередачи — 99,3% DCI-P3. Заявляется сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black и поддержка технологии AMD FreeSync Premium. В самой тонкой части толщина монитора составляет всего 3,9 мм.

Устройство имеет встроенный Smart Hub, благодаря чему пользователь получает доступ к популярным цифровым каналам, включая Amazon Prime, Netflix, YouTube и другие. Для этого монитор необязательно подключать к ПК или ноутбуку. Кроме того, имеется встроенная поддержка сервиса Samsung Gaming Hub — доступ к облачным игровым платформам Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna (только в США).

В оснащение входят разъемы Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 и USB-C, а также два динамика мощностью по 5 Вт каждый. В заднюю панель встроено светящееся LED-кольцо с настраиваемыми эффектами свечения. Комплектная подставка позволяет регулировать высоту и угол наклона монитора.

Samsung Odyssey OLED G8 появится в продаже в четвертом квартале этого года. Цену производитель пока не сообщил.

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