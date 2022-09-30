Redmi Note 11R: экран 90 Hz и Dimensity 700 от 180 долларов

Компания Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Redmi Note 11R. Дизайн модели скопирован у Poco M4 5G, а начинка взята у бюджетного Redmi Note 11E.

Redmi Note 11R оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2408 х 1080 пикселей с частотой обновления 90 Hz. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 700 с интегрированным 5G-модемом. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 и 2 Мп. В каплевидном вырезе экрана находится фронтальная камера на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает технологию 18-ваттной быстрой зарядки. Есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, слот для двух SIM-карт, порт для карт памяти microSD и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с прошивкой MIUI 13.

Redmi Note 11R доступен в черной, серой и голубой расцветках. Цены: 4/128 Gb – 180 долларов, 6/128 Gb – 208 долларов, 8/128 Gb – 236 долларов. Смартфон сегодня поступил в продажу в Китае.