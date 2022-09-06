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6 сентября, 2022
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Redmi A1 — бюджетный смартфон всего за 80 долларов

Redmi A1

Бренд Redmi представил бюджетный смартфон под названием A1. Аппарат прежде всего примечателен своей ценой, которая составляет всего 80 долларов.

Redmi A1 оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 × 720 точек пикселей, соотношением сторон 20:9 и с частотой обновления 60 Hz. Частота сенсорного слоя – 120 Hz. Яркость достигает 400 нит.

Смартфон построен на базе процессор MediaTek Helio A22, в состав которого входят ускоритель IMG PowerVR и модем 4G. Предусмотрена только одна конфигурация — с 2 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 32 Gb. Есть слот для карт microSD. Основная камера включает датчик на 8 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4), фронтальная камера разрешением 5 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной зарядки. Соответствующий блок питания идет в комплекте. Есть Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, GPS и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,9 x 76,75 x 9,09 мм, вес – 192 гр. Redmi A1 работает на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.

Устройство поступит в продажу 9 сентября по цене 80 долларов. Цветовые варианты корпуса: Classic Black (черный), Light Blue (голубой) и Light Green (светло-зеленый).

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