Redmi A1 — бюджетный смартфон всего за 80 долларов

Бренд Redmi представил бюджетный смартфон под названием A1. Аппарат прежде всего примечателен своей ценой, которая составляет всего 80 долларов.

Redmi A1 оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 × 720 точек пикселей, соотношением сторон 20:9 и с частотой обновления 60 Hz. Частота сенсорного слоя – 120 Hz. Яркость достигает 400 нит.

Смартфон построен на базе процессор MediaTek Helio A22, в состав которого входят ускоритель IMG PowerVR и модем 4G. Предусмотрена только одна конфигурация — с 2 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 32 Gb. Есть слот для карт microSD. Основная камера включает датчик на 8 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4), фронтальная камера разрешением 5 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной зарядки. Соответствующий блок питания идет в комплекте. Есть Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, GPS и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,9 x 76,75 x 9,09 мм, вес – 192 гр. Redmi A1 работает на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI.

Устройство поступит в продажу 9 сентября по цене 80 долларов. Цветовые варианты корпуса: Classic Black (черный), Light Blue (голубой) и Light Green (светло-зеленый).

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