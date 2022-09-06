Realme Watch 3 Pro: smart-часы с AMOLED-экраном и GPS

Компания Realme представила в Индии smart-часы Watch 3 Pro. Новинка пришла на смену модели Watch 2 Pro, которые дебютировали в 2021 году. Часы получили прямоугольный корпус с изогнутыми краями, в правой боковой части имеется кнопка управления.

Watch 3 Pro оснащены AMOLED-экран с диагональю 1,78 дюйма, разрешением 448 х 368 пикселей и поддержкой режима Always-on display. Дисплей выдает яркость 500 кд/м2 и поддерживает частоту обновления 60 Hz.

Устройство позволяет осуществлять звонки через подключенный по Bluetooth смартфон. Часы способны в круглосуточном режиме отслеживать изменения частоты сердечных сокращений, анализировать содержание кислорода в крови и уровень стресса. Есть функция мониторинга сна, количества сделанных шагов, потраченных калорий и отслеживание женского здоровья. Устройство может напомнить о необходимости приема жидкости и о том, что пользователь слишком долго не проявляет активности.

Новинка предлагает более 110 спортивных режимов. Watch 3 Pro защищены от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. В оснащение входят контроллер Bluetooth 5.3, динамик, микрофон и приемник GPS. Аккумулятор емкостью 345 мА·ч обеспечивает до 10 дней автономной работы. Габариты составляют 253,8 × 36,8 × 11,7 мм, вес – 40,7 гр.

Цена Realme Watch 3 Pro составляет ориентировочно 55 долларов. Продажи начнутся 9 сентября.

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