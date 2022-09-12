Реакция Garmin на Apple Watch Ultra: «Мы измеряем срок службы батареи в месяцах. Не в часах»

Многие обозреватели называют Apple Watch Ultra конкурентом smart-часов Garmin Enduro 2 для спортсменов. Компания отреагировала на это, объяснив всего в нескольких словах, почему о прямой конкуренции речи не идет:

«Мы измеряем срок службы батареи в месяцах. Не в часах»

При анонсе Apple Watch Ultra был сделан акцент на повышенную автономность: до 36 часов в обычном режиме и до 60 часов в энергосберегающем режиме. Для Apple Watch это достаточно хороший показатель.

Но, если сравнивать с новой моделью Garmin Enduro 2, согласно спецификациям, часы способны проработать автономно от 36 дней до 550 дней (в энергосберегающем режиме и с учетом подзарядки от встроенной в часы солнечной панели).

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