QNAP выпускает настольные сетевые хранилища TS-253E и TS-453E с 2 и 4 отсеками, рассчитанные на долгосрочные проекты

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила сетевые хранилища TS-253E с 2 отсеками и TS-453E с 4 отсеками. Серия TS-x53E оснащена четырехъядерным процессором Intel Celeron J6412 (с возможностью разгона до 2,6 ГГц) и будет доступна в продаже и обеспечена поддержкой QNAP в течение длительного периода вплоть до 2029 года. Серия TS-x53E идеально подходит поставщикам услуг, системным интеграторам и прочим предприятиям, чья деятельность связана с IТ и которым требуются подходящие модели NAS для долгосрочных проектов.

«На протяжении многих лет компания QNAP получала массу запросов от предприятий, которым требуется NAS с долгосрочной доступностью, — сказал Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Серия TS-x53E будет доступна в продаже и обеспечена поддержкой QNAP в течение длительного периода времени. Эти устройства идеально подходят для предприятий и пользователей, которым требуется уверенность в долгосрочной перспективе».

Устройства серии TS-x53E оснащены 8 ГБ оперативной памяти, двумя разъемами 2,5GbE и двумя слотами M.2 2280 PCIe для расширения возможностей файловых серверов, серверов резервного копирования и других важных приложений. Два интерфейса HDMI также дают возможность надежного воспроизведения мультимедиа. Объединив два порта 2,5GbE, предприятия могут воспользоваться пропускной способностью до 5 Гбит/с для повышения производительности и обеспечения многопользовательского доступа. Пользователи также могут установить твердотельные накопители NVMe в слоты M.2 PCIe и активировать кэширование твердотельных накопителей для повышения общей производительности NAS или использовать Qtier — технологию автоматического многоуровневого хранения QNAP, которая помогает постоянно оптимизировать эффективность хранения.

Новая серия TS-x53E поставляется с последней версией операционной системы QTS, которая включает в себя множество бизнес-приложений и обеспечивает безопасность данных: Snapshots можно использовать для защиты NAS от программ-вымогателей; myQNAPcloud позволяет пользователям безопасно подключаться к NAS через интернет; Hybrid Backup Sync может легко создавать резервные копии файлов NAS в облаке или на удаленном/локальном NAS для обеспечения стратегии резервного копирования 3-2-1; QVR Elite позволяет пользователям создавать системы наблюдения с более низкой совокупной стоимостью владения и более высокой масштабируемостью.

Устройства серии TS-x53E будут доступны на азербайджанском рынке в ноябре текущего года. Цена модели TS-453E-8G в MSRP составляет 1,299 AZN, а TS-253E-8G будет предлагаться на 999 AZN. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.