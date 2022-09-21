QNAP представляет новую линейку NAS TS-x64 с четырехъядерными процессорами Intel Celeron

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила NAS TS-464 с 4 отсеками и TS-664 с 6 отсеками, разработанные для профессионалов и офисных пользователей с высокими требованиями к скорости. Благодаря слотам M.2 NVMe SSD, возможности расширения PCIe Gen 3 для подключения 10GbE или 5GbE и выходу 4K HDMI, серия TS-x64 позволяет не только установить карту QM2 для кэширования M.2 SSD, но также удобно отображать виртуальную машину и плавно воспроизводить потоковую передачу мультимедиа. TS-x64 также поддерживает моментальные снимки для защиты данных от программ-вымогателей.

«Благодаря интеграции высокопроизводительного процессора Intel Celeron и скорости 2,5GbE, наличию слотов M.2 PCIe Gen 3 и слотов расширения PCIe Gen 3, QNAP TS-x64 представляет собой передовое оборудование для работы с приложениями с высокой пропускной способностью для передачи данных и виртуализации», — сказал Мейджи Чанг (Meiji Chang), генеральный директор QNAP.

Линейка TS-x64 оснащена четырехъядерными процессорами Intel Celeron N5105/ N5095 с 4 потоками (максимальная частота 2,9 ГГц) с механизмом шифрования Intel AES-NI и поддержкой двухканальной памяти объемом до 16 ГБ. TS-x64 имеет два порта 2,5GbE, два порта USB 2.0 (480 Мбит/с) и два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), которые обеспечивают более быструю передачу данных и ускоренное резервное копирование. Благодаря слоту M.2 PCIe Gen3 TS-x64 обеспечивает ускорение кэш-памяти или использование пулов хранения SSD для повышения производительности. TS-x64 имеет слот PCIe Gen 3, позволяющий установить сетевую карту 10GbE, карту QM2 для кэширования NVMe SSD или Qtier. Емкость хранилища TS-x64 можно увеличить, подключив корпуса расширения хранилища TL и TR.

«Мы рады видеть, что QNAP использует новейшие четырехъядерные процессоры Intel Celeron N5105/N5095 для своей новой серии NAS, что дает возможность малому и среднему бизнесу воспользоваться гибкими инструментами ввода-вывода и производительностью процессоров для работы со своими требовательными к производительности приложениями», — сказал Джейсон Зиллер (Jason Ziller), генеральный менеджер отдела клиентских подключений корпорации Intel.

В TS-x64 используется новейшая операционная система QTS 5.0, а также многофункциональные домашние и бизнес-приложения NAS: HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективные задания локального, удаленного и облачного резервного копирования; Block-based snapshots упрощает защиту и восстановление данных и эффективно снижает угрозу от программ-вымогателей; HybridMount предоставляет шлюзы облачных хранилищ, которые объединяют частные и общедоступные облачные хранилища и обеспечивают локальное кэширование; Virtualization Station и Container Station позволяют использовать удобные приложения виртуализации; QVR Elite помогает развернуть передовую интеллектуальную систему наблюдения. Чтобы помочь в борьбе с киберугрозами, TS-x64 поддерживает управление аутентификацией, QVPN (с поддержкой WireGuard), средство удаления вредоносных программ и рекомендации по обеспечению безопасности. Домашним пользователям также понравится широкий спектр мультимедийных приложений (включая Plex), возможности потоковой передачи данных и встроенный порт HDMI, который позволяет им наслаждаться мультимедиа на любом устройстве по своему выбору.

Цена модели TS-464-4G в MSRP составляет 1,199 AZN, а TS-664-4G будет предлагаться на 999 AZN. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.