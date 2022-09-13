QNAP представляет гибридную систему хранения данных TS-hx87XU-RP с процессором Intel Xeon E

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня выпустила надежную серию QuTS Hero NAS TS-hx87XU-RP, доступную в версиях с 9, 18, 22 и 30 местами для накопителей. Эта серия сочетает в себе мощность процессоров Intel Xeon серии E-2300 с быстрым подключением 10GbE и 2,5GbE, а также эффективную гибридную архитектуру хранения HDD/SSD, которая обеспечивает баланс между производительностью, емкостью и стоимостью. Серия TS-hx87XU-RP, работающая под управлением операционной системы QuTS hero на основе ZFS, уделяет первостепенное внимание целостности данных и обеспечивает мощное сжатие объема данных, почти неограниченное количество моментальных снимков дисков, емкость до 5 петабайт на общую папку и многое другое, выступая в качестве идеального решения для хранения, отвечающего самым современным требованиям к файловым серверам, серверам виртуализации, VDI и резервному копированию/восстановлению.

Разработанный для тяжелых рабочих нагрузок, сервер TS-hx87XU-RP обладает исключительной вычислительной мощностью благодаря процессору Intel Xeon E, а также памяти DDR4 ECC объемом до 128 ГБ для обеспечения многозадачности. Встроенные сетевые порты 10GbE и 2.5GbE позволяют выполнять задачи, требующие высокой пропускной способности, такие как виртуализация, передача больших файлов и работа с приложениями в реальном времени. Также новинки получили высокоскоростные слоты PCIe Gen 4 для расширения основных функций NAS. Серия TS-hx87XU-RP может работать в паре с управляемыми и неуправляемыми коммутаторами QNAP 10GbE/2,5GbE, помогая организациям внедрять высокоскоростные, безопасные и масштабируемые сетевые среды без превышения бюджета.

Дебютировали модели TS-h987XU-RP, TS-h1887XU-RP, TS-h2287XU-RP и TS-h3087XU-RP, выполненные в форм-факторе 1U, 2U, 3U и 4U соответственно. Младшая из четырех новинок получила процессор Xeon E-2334 с четырьмя ядрами (до 4,8 ГГц). Есть четыре отсека для SATA-накопителей LFF и пять отсеков для SFF-изделий U.2/U.3 NVMe PCIe 4.0 x4 или SATA. В оснащение входят два блока питания мощностью 250 Вт каждый. 2U-хранилище может комплектоваться процессором Intel Xeon E-2336 с шестью ядрами (до 4,8 ГГц). Предусмотрены 12 отсеков для LFF-накопителей и шесть посадочных мест для SFF-устройств (все — SATA). За питание отвечают два блока питания на 550 Вт. Версии TS-h2287XU-RP и TS-h3087XU-RP рассчитаны соответственно на 16 и 24 накопителя LFF и шесть устройств SFF. Может быть использован процессор Intel Xeon E-2378 с восемью ядрами (до 4,8 ГГц). Установлены два блока питания на 550 и 800 Вт. Все модели получили по четыре порта USB 3.2 Gen 2. Младшая модель оборудована одним слотом расширения PCIe 4.0, другие версии — тремя.

«С падением цен на твердотельные накопители, их использование и использование гибридных хранилищ в IТ-инфраструктуре получило широкое распространение. Серия TS-hx87XU-RP предоставляет модели различной емкости для организаций любого размера, чтобы удовлетворить их требования к производительности и экономической эффективности, — сказал Джейсон Ксю (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — Благодаря расширению PCIe Gen 4, TS- Серия hx87XU-RP может быть дополнительно сконфигурирована для удовлетворения любых потребностей».

Серия TS-hx87XU-RP, работающая под управлением операционной системы QuTS hero с файловой системой ZFS, уделяет первостепенное внимание целостности и защите ваших данных благодаря самовосстанавливающемуся хранилищу, почти неограниченному количеству моментальных снимков и управлению версиями. Эксклюзивная технология QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) от QNAP помогает предотвратить одновременный отказ SSD и улучшает защиту данных и надежность системы. Инклюзивный App Center также предоставляет различные приложения для установки по запросу для дальнейшего расширения прикладного потенциала NAS, например, для размещения виртуальных машин и контейнеров, облегчения резервного копирования виртуальных машин VMware/Hyper-V и резервного копирования Google Workspace/Microsoft 365, упрощение локального/удаленного/облачного резервного копирования, создание объектного хранилища, совместимого с S3, и многое другое.

Новые продукты ожидаются в Азербайджане в декабре этого года в следующих конфигурациях:

TS-h987XU-RP-E2334-16G: Intel Xeon E-2334 quad-core processor (up 4.8 GHz), 16 GB ECC DDR4 (1x 16 GB) memory — 7,499 AZN

TS-h1887XU-RP-E2334-16G: Intel Xeon E-2334 quad-core processor (up to 4.8 GHz), 16 GB ECC DDR4 (1x 16 GB) memory: 9,999 AZN

TS-h1887XU-RP-E2336-32G: Intel Xeon E-2336 six-core processor (up to 4.8 GHz), 32 GB ECC DDR4 (2x 16 GB) memory — 11,499 AZN

TS-h2287XU-RP-E2336-32G: Intel Xeon E-2336 six-core processor (up to 4.8 GHz), 32 GB ECC DDR4 (2 x 16 GB) memory — 14,999 AZN

TS-h2287XU-RP-E2378-64G: Intel Xeon E-2378 eight-core processor (up to 4.8 GHz), 64 GB ECC DDR4 (4x 16 GB) memory — 16,999 AZN

TS-h3087XU-RP-E2378-64G: Intel Xeon E-2378 eight-core processor (up to 4.8 GHz), 64 GB ECC DDR4 (4x 16 GB) memory — 18,499 AZN

Гарантия на продукцию составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.