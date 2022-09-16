QNAP официально выпускает QTS 5.0.1 с надежной заменой дисков RAID, бесплатным exFAT для NAS на базе ARM и оптимизированным управлением хранилищем

Компания QNAP Systems официально выпустила операционную систему QTS 5.0.1 NAS, которая повышает общую безопасность, удобство и производительность с целью защиты данных и повседневного использования. Новые функции включают в себя безопасную замену дисков RAID, поддержку протокола поиска Windows для общих папок NAS и поддержку Enterprise SED (самошифрующихся дисков). QNAP NAS на базе процессоров ARM и x86 с QTS 5.0.1 теперь также поддерживает файловую систему exFAT без дополнительной платы, предоставляя пользователям больше возможностей и совместимость устройств для передачи больших файлов.

«В век информации эффективная передача данных и совместное использование файлов должны учитывать вопросы безопасности и надежности. Такая цель стояла перед QNAP при разработке операционной системы QTS Smart NAS, — сказал Сэм Лин (Sam Lin), менеджер по продуктам QNAP. — QNAP внедрила более строгие стандарты безопасности и детализированные функции управления, чтобы помочь предприятиям и частным лицам уверенно управлять своими данными, а также защищать свои цифровые активы с целью смягчения растущих угроз безопасности.

Основные нововведения в QTS 5.0.1:

Замена дисков RAID перед возможным сбоем: Теперь замена диска RAID на запасной может быть выполнена до возможного физического отказа жесткого диска или SSD водить машину. Программное обеспечение QNAP постоянно отслеживает значения S.M.A.R.T. жестких дисков и твердотельных накопителей, а прогнозы Drive Analyzer и замедление работы системы также помогут определить, требуется ли замена одного из ваших существующих дисков прямо сейчас. Это значительно повышает надежность системы и устраняет необходимость перестроения RAID.

Теперь замена диска RAID на запасной может быть выполнена до возможного физического отказа жесткого диска или SSD водить машину. Программное обеспечение QNAP постоянно отслеживает значения S.M.A.R.T. жестких дисков и твердотельных накопителей, а прогнозы Drive Analyzer и замедление работы системы также помогут определить, требуется ли замена одного из ваших существующих дисков прямо сейчас. Это значительно повышает надежность системы и устраняет необходимость перестроения RAID. Бесплатная поддержка exFAT для NAS на базе ARM: Эта файловая система оптимизирована для флэш-накопителей, таких как SD-карты или USB-накопители, она ускоряет передачу больших мультимедийных файлов, и теперь, когда контент с разрешением 4K широко используется, идеально использовать эту файловую систему для нашего внешнего накопителя.

Эта файловая система оптимизирована для флэш-накопителей, таких как SD-карты или USB-накопители, она ускоряет передачу больших мультимедийных файлов, и теперь, когда контент с разрешением 4K широко используется, идеально использовать эту файловую систему для нашего внешнего накопителя. Повышенная скорость передачи для подписи и шифрования SMB: QTS 5.0.1 поддерживает аппаратное ускорение AES-NI для повышения эффективности при подписи данных и шифрования/дешифрования по сравнению с SMB 3.0, обеспечивая до 5 раз более высокую скорость передачи, чем без аппаратного ускорения AES-NI. Это помогает повысить производительность системы и защитить конфиденциальные бизнес-данные.

QTS 5.0.1 поддерживает аппаратное ускорение AES-NI для повышения эффективности при подписи данных и шифрования/дешифрования по сравнению с SMB 3.0, обеспечивая до 5 раз более высокую скорость передачи, чем без аппаратного ускорения AES-NI. Это помогает повысить производительность системы и защитить конфиденциальные бизнес-данные. Поддержка Windows Search Protocol (WSP) для подключенных общих папок: Пользователи Windows 10 или более поздней версии, а также Windows Server 2016 или более поздней версии, смогут выполнять поиск в общих папках NAS через Windows через SMB, теперь мы сможем выполнять очень быстрый поиск файлов и папок благодаря протоколу поиска Windows (WSP).

Пользователи Windows 10 или более поздней версии, а также Windows Server 2016 или более поздней версии, смогут выполнять поиск в общих папках NAS через Windows через SMB, теперь мы сможем выполнять очень быстрый поиск файлов и папок благодаря протоколу поиска Windows (WSP). Поддерживает Enterprise SED (диски с самошифрованием): Помимо TCG-OPAL, QTS 5.0.1 поддерживает жесткие диски и твердотельные накопители, совместимые с TCG-Enterprise SED. Пользователи могут использовать встроенное шифрование дисков для дополнительного уровня защиты данных, не требующего дополнительного программного обеспечения или системных ресурсов NAS. Это особенно полезно для организаций, хранящих строго конфиденциальную информацию, таких как государственный сектор, здравоохранение и финансы.

Узнайте больше о QTS 5.0.1 на странице https://www.qnap.com/go/qts/5.0.1.

QTS 5.0.1 доступна в Центре загрузок.

Примечание. Функции могут быть изменены и могут быть доступны не для всех продуктов QNAP.