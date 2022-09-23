Pure Storage — новый тренд на IT-рынке Азербайджана

В прошлом году мы познакомили вас с технологиями Pure Storage, которые не так давно стали доступны на азербайджанском рынке. В условиях пандемии этой компании удалось добиться определенных успехов в нашей стране совместно с бизнес-партнером, в лице которого выступает Fominov Consulting, и дистрибьюторской компанией ASBIS. И вот теперь, когда ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, начинают спадать, Pure Storage провела полноценную презентацию своих новинок в Азербайджане в рамках мероприятия под названием «Pure Storage FlashCrew». Несмотря на лето и сезон отпусков, мероприятие прошло с огромным успехом и вызвало неподдельный интерес у участников.

Сегодня постоянно растущий объем данных из расширяющегося количества источников, новые виды угроз, новые технологии со своими требованиями к управлению информационными потоками заставляют бизнес пересматривать подходы к хранению данных. Вместе с заказчиками меняется и рынок. Обычная практика производителей СХД строится на том, что через 4-5 лет пользователь вместо устаревшей покупает новую систему. Pure Storage с момента своего появления ломает эту схему. В модели этого производителя, которая носит название EverGreen, ежегодные платежи остаются одинаковыми на протяжении всего времени использования систем, что позволяет заказчику поддерживать их на самом высоком технологическом уровне в течение многих лет при фиксированной годовой стоимости такого сервиса, а также всегда оставаться на пике технологий без столь утомительной миграции данных. Также Pure Storage развивает и модель Pure as-a-Service (PaaS), при использовании которой приобретается не сам массив, а сервис за использование того количества терабайт данных, которые реально потреблены за отчетный период. Данная модель уже интегрирована в США, Великобритании, Германии и некоторых других рынках, но придет время, когда она будет востребована и в Азербайджане.

Об этом в приветственной речи, обращенной к гостям мероприятия, рассказали региональный менеджер Pure Storage Чичек Баюлкен (Çiçek Bayülken) и директор Fominov Consulting Юрий Фоминов. Чичек Баюлкен также отдельно отметила успех компании на рынке Турции и перспективы, которые ожидает рынок Азербайджана с началом более интенсивного внедрения решений вендора, 8 лет подряд занимающего лидирующие позиции в Магическом квадранте Gartner в области основных систем хранения данных. Грамотно продуманная стратегия Pure Storage подтверждена не только огромным числом клиентов по всему миру, но и массой самых интересных проектов, одним из которых в этом году стал проект в области создания нового исследовательского суперкластера искусственного интеллекта (RSC) для компании Meta, усиленно работающей над развитием собственной метавселенной. Благодаря таким решениям Pure Storage, как FlashBlade и новые типы массивов FlashArray//C, данное решение будет иметь беспрецедентную производительность, предоставляя возможности для быстрого анализа структурированных и неструктурированных данных. В числе же тех проектов, которые реализованы в странах региона, представители Pure Storage упомянули реализацию масштабного проекта в Главном управлении безопасности Турции (Emniyet Genel Müdürlüğü), представитель которого выступил на мероприятии и рассказал их «Историю успеха».

Продолжил мероприятие обзор модельных рядов таких продуктов Pure Storage, как FlashArray//X и EverGreen, который представили ведущие системные инженеры компании Александр Кузьмин и Онур Озязыджиоглу (Onur Özyağcıoğlu). Особое внимание было уделено вышедшему в начале 2022 года решению FlashArray//XL, которое предназначено для важнейших корпоративных приложений от масштабных баз данных до контейнеризованных и облачных приложений. Появление FlashArray//XL и независимой автономной платформы Pure Fusion, выход которой был анонсирован в октябре 2021 года, являются продолжением стратегии Pure Storage по расширению линейки корпоративных СХД, которая доступна по подписке и будет легко эволюционировать для того, чтобы поддерживать гибкость и актуальность IТ-инфраструктуры. FlashArray//XL открывает новые возможности и позволяет вдвое увеличить емкость сетевого подключения и количество томов в одном массиве. Представленное решение обеспечивает эффективность и плотность для консолидации приложений, снижения стоимости владения и соответствия ЦОД экологическим стандартам. Консолидация нагрузок в меньшем числе массивов упрощает операции, сокращает занимаемое место в стойке и значительно уменьшает энергопотребление и расходы на охлаждение. Данные в массивах FlashArray//XL всегда защищены и доступны, их легко восстановить после любых сбоев, включая кибератаки. Кроме того, Pure Storage гарантирует выделение необходимого объема ресурсов, модернизацию без ущерба для бизнеса и расширение СХД по мере необходимости. «Заказчикам нужен новый, современный способ масштабировать корпоративные СХД. FlashArray//XL разрушает конкурентный потенциал поставщиков устаревших систем хранения. Это решение сочетает в себе массивы корпоративного класса и гибкие средства горизонтального масштабирования, присущие облачной операционной модели», — отметил Александр Кузьмин.

К плюсам Pure Storage FlashArray также следует отнести ряд других преимуществ, в числе которых защита от атак вирусов-шифровальщиков (Ransomware) и неправомерного доступа к данным. Шифрование данных в массивах FlashArray происходит «на лету» с помощью алгоритма AES-256, и есть возможность использования внешнего управления ключами. Кроме того, FlashArray включает режим SafeMode, обеспечивающий постоянную защиту от вирусов-шифровальщиков, защищая наиболее критичные данные и области загрузки.

Что же касается Pure Fusion, то это решение обеспечивает новую простую модель СХД с неограниченной горизонтальной масштабируемостью. Она позволяет унифицировать массивы и оперативно оптимизировать пулы хранения. Благодаря этому, облачную эксплуатационную модель можно использовать в любой среде, реализуя доступ к услугам по запросу и инициализацию на стороне сервера. Конечные пользователи смогут оперативно работать с томами, файловыми системами и продвинутыми сервисами данных, например, репликацией, не ожидая завершения выполняемых оператором процессов, за счет чего работа оборудования станет действительно незаметной. Pure Fusion позволит компаниям свободно выполнять вертикальное масштабирование, используя в начале FlashArray//X, FlashArray//C и Pure Cloud Block Store, а в будущем планируется интеграция и с FlashBlade и Portworx.

О решениях FlashBlade и Portworx в следующей презентации рассказал ведущий системный инженер Pure Storage Онур Будак (Onur Budak), который также отметил, что недавно компания объявила о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью разработки решений и программ поддержки технологий Portworx, которые помогут предприятиям переводить рабочие нагрузки Kubernetes в продуктивную эксплуатацию. Portworx от Pure Storage предлагает клиентам AWS полностью интегрированное решение для постоянного хранения, защиты данных, аварийного восстановления, безопасности данных, межрегиональной и гибридной миграции данных, а также автоматизированного управления емкостью для создаваемых разработчиками приложений Kubernetes.

Сервис EverGreen, который еще в 2015 году бросил вызов традиционным системам хранения данных, отличающихся множеством недостатков, проложил путь к новой эре владения IТ, предоставив клиентам подписку на инновации, позволяющую снизить затраты. Этот сервис создает более длительный и устойчивый жизненный цикл технологии и позволяет клиентам Pure Storage продолжать модернизацию инфраструктуры с минимальными сбоями, предоставляя возможность быстро реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. В то время, как обычная модернизация систем хранения данных требует полной перестройки IТ-инфраструктуры организации, включая удаление устаревших систем хранения данных и замену их новейшими технологиями, программа EverGreen от Pure Storage позволяет работать без каких-либо сбоев, исключает перестройку систем хранения данных и обеспечивает защиту инвестиций. На сегодняшний день программа успешно осуществила около 10000 обновлений контроллеров без сбоев для растущей клиентской базы Pure Storage, исключая простои, влияние на производительность, миграцию данных и «вилочную» модернизацию.

Юрий Фоминов, основатель и директор Fominov Consulting, рассказал о высочайшем уровне поддержки продуктовой линейки Pure Storage в Азербайджане. Помимо обслуживания на месте и дистанционно, осуществляемого в режиме 24/7, производитель и его партнер в нашей стране гарантируют ответ на проблемы высокой сложности в течение 15 минут, выезд бригады инженеров на объекты, расположенные в пределах Баку, в течение 2 часов, и в течение 8 часов — в любую точку Азербайджана. Кроме того, на складах в Баку находится весь необходимый запас комплектующих и их замена осуществляется в тех же временных рамках. На сегодняшний день в Fominov Consulting работает 3 инженера, сертифицированных по продуктам Pure Storage, которые имеют опыт участия в реализации успешных проектов, а к концу текущего года их число возрастет до четырех.

В заключение семинара состоялась демонстрация работы массива Pure Storage FlashArray//X, которую провел технический директор Fominov Consulting Адиль Мамедов. В качестве демонстрационного оборудования использовались сервера Lenovo (Nutanix), Lenovo (CentOs8) и Cisco UCS (CentOs8), свитч Melanox 2010 и массив Pure Storage FA-X20R3. Были проведены тесты на запись/чтение блоками размером 16к и 32к одновременно, средней скорости записи при 8 GB в секунду и средней скорости чтения в 4GB в секунду. Физические тесты позволили ознакомиться с процессом изъятия одного из Fc-контролеров в «горячем» режиме как пример симуляции отказа устройства, что позволило убедиться в том, что оборудование продолжило работать без потерь производительности. Также было произведено изъятие NvRam Flash, изъятие одного, двух и трех дисков в том же режиме, что также доказало работоспособность массива без потерь производительности.

«Компания Pure Storage, поставщик систем хранения данных на базе флэш-массивов, — сравнительно новый игрок на азербайджанском рынке. Но уже сегодня решения этого производителя внедрены в ряде крупных компаний Азербайджана, а интерес к технологиям Pure Storage быстро растет, ведь отличительные характеристики этого производителя — это высокий уровень технического совершенства всего портфолио продуктов, культура внедрения инноваций и фокус на заказчиках», — отметил Юрий Фоминов.

Компания Fominov Consulting является бизнес-партнером Pure Storage в Азербайджане

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