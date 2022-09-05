Проект по расширению сети Azercell продвигается быстрыми темпами

ООО «Azercell Telecom» завершил начальный этап расширения и модернизации своей сети. С момента запуска этого широкомасштабного проекта в начале августа текущего года, компания модернизировала 250 радио базовых станций в Бейлагане, Агджабеди, Лерике, Гусаре, Губе, Физули, Астаре, Шеки и Ярдымлы.

Компания предоставила своим абонентам в указанных регионах высококачественную связь и услуги высокоскоростного мобильного интернета. В результате клиенты Azercell существенно улучшат свой опыт практического использования мобильных приложений, образовательных платформ, социальных сетей, видеозвонков и других цифровых сервисов.

Стремясь удовлетворить и превзойти быстро растущие ожидания своих абонентов, в рамках данного проекта, лидирующий оператор мобильной связи развернет более 300 новых и модернизирует около 1600 существующих базовых станций по всему Азербайджану в течение следующих 18 месяцев.

Уделяя особое внимание вопросам расширения качественной мобильной сети на освобождённых территориях, Azercell уже установил 11 базовых станций в Лачинском районе и начал предоставлять услуги мобильной связи в селах Забух, Сус и других населенных пунктах.

Следует подчеркнуть, что именно компания Azercell построила самую первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях. Сеть оператора охватывает Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов.

В целом Azercell уже установил более 80 базовых станций на территории освобожденных районов и продолжает работу в этом направлении

Azercell планирует регулярно информировать общественность о ходе своего проекта по расширению и модернизации мобильной сети.