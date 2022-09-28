Приложение Intel Unison синхронизирует смартфоны на iOS и Android с ПК

Компания Intel анонсировала приложение Unison, которое предназначено для подключения смартфонов под управлением iOS и Android к компьютерам на процессорах Intel.

Основной смысл приложения – это помочь пользователю не отвлекаться на смартфон во время работы на ПК. По словам представителей компании, приложение Unison позволит пользователю совершать звонки, обмениваться фотографиями и файлами, отправлять и получать сообщения, просматривать уведомления и в некоторых случаях отвечать на них.

«Владельцу ПК на Windows не нужно выбирать смартфон в зависимости от того, какой компьютер у него есть. Не важно, iPhone это или Android: любое устройство сможет синхронизироваться с ПК с помощью этой возможности», — сказал Джош Ньюман (Josh Newman), вице-президент Intel по мобильным инновациям.

Он также отметил, что в силу наложенных Apple ограничений некоторые функции Unison при сопряжении с iPhone будут незначительно ограничены. Приложение появится осенью этого года на «отдельных ноутбуках Intel Evo» с процессорами 12-го поколения от Acer, HP и Lenovo. Ожидается, что в будущем доступность сервиса будет расширена.

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