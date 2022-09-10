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10 сентября, 2022
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При поддержке Nar 10 абитуриентов стали студентами

Все школьники участвующие в проекте «Построй свое будущее!», в рамках которого Nar финансировал расходы на подготовку в вузы, получили звание студентов. Nar поздравляет школьников со 100% результатом и желает им удачи в будущих учебных начинаниях.

Следует отметить, что проект «Построй свое будущее!» выявляет учащихся 11-х классов, желающих продолжить обучение, и организует для них различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к поступлению в университет, психологическую поддержку и личностное развитие. Проект «Построй свое будущее!», действующий при поддержке Министерства науки и образования и ряда компаний, имеет своей целью поддержку молодых людей из малообеспеченных семей, имеющих желание и потенциал учиться в получении высшего образования.

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