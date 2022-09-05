Представлены смартфоны среднего уровня Poco M5 и M5s

Компания Poco представила два новых смартфона средней ценовой категории: Poco M5 и M5s. В основе обеих моделей лежат процессоры MediaTek. Применяется ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Базовый Poco M5 оснащен IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 90 Hz. Частота сенсорного слоя – 240 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass. В качестве аппаратной платформы выступает процессор MediaTek Helio G99, за графику отвечает ускоритель Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 2.2 – 64 или 128 Gb. Для расширения памяти предусмотрен слот microSD. Основная камера тройная: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

В оснащение смартфона входят поддержка LTE, адаптеров Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, батарея на 5000 мАч (зарядка 18 Вт), GPS, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты – 164 x 76,1 x 8,9 мм, вес – 201 гр. Доступные цвета корпуса: черный, зеленый и желтый. Задняя крышка покрыта текстурой «под кожу».

Цены на смартфон Poco M5:

4 /64 Gb — 189 евро;

4/128 Gb — 209 евро;

6/128 Gb — 229 евро.

Модель Poco M5s является переименованной версией Redmi Note 10S. Смартфон оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,43 дюйма, разрешением FHD+ и стандартной кадровой частотой 60 Hz. Используется стекло Gorilla Glass 3.

В основе лежит процессор MediaTek Helio G95, графика — Mali-G76 MC4. В состав основной камеры входят датчики разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч (быстрая зарядка мощностью 33 Вт), поддержку LTE, адаптеров Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, двойные стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков. Есть защита IP53. Габариты и вес – 160,5 x 74,5 x 8,3 мм и 178,8 гр. Доступные цвета корпуса: серый, белый, синий.

Цены на смартфон Poco M5s:

4 /64 Gb — 209 евро;

4/128 Gb — 229 евро;

6/128 Gb — 249 евро.

Обе модели поступят в продажу 6 сентября.

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