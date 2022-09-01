Представлены смартфоны Nokia X30 5G, G60 5G и C31 с подпиской Circular

Компания HMD Global представила в рамках выставки IFA 2022 три новых смартфона Nokia X30 5G, G60 5G и C31, а также объявила о запуске подписки Circular, которая позволит получить устройства за ежемесячную плату.

Nokia X30 5G

Алюминиевая боковая рама смартфона на 100% сделана из переработанных материалов, а задняя крышка — на 65% из переработанного пластика. Розничная упаковка на 70% состоит из переработанной бумаги. В комплекте нет зарядного устройства.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz и яркостью 450 кд/м² (пиковая 700 кд/м²). Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus. В основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя — 128 или 256 Gb. Основная камера двойная с датчиками на 50 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширокоугольная). Объективы защищены стеклом Gorilla Glass DX+. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Есть поддержка 5G с двумя nanoSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, ИК-порт и защита от воды по стандарту IP67. Производитель обещает 3 года обновлений Android, 3 года ежемесячных обновлений безопасности и 3 года гарантии.

Nokia X30 5G поступит в продажу с сегодняшнего дня по цене от 529 евро.

Nokia G60 5G

Задняя крышка модели сделана на 100% из переработанного пластика, а боковая рамка — на 60%. Аппарат оснащен IPS-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 500 кд/м². Используется защитное стекло Gorilla Glass 5.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость накопителя — 64 или 128 Gb. Есть поддержка карт памяти microSD. Основная камера: 50 Мп (без OIS), сверхширокоугольная 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает 20-ваттную зарядку. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, гибридный слот, порт USB-C, NFC и защита от брызг по стандарту IP52. Как и для Nokia X30, для этой модели заявлено 3 года обновлений ОС, патчей безопасности и гарантии.

Nokia G60 5G уже поступил в продажу по цене от 320 евро.

Nokia C31

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+, процессором Unisoc 9863A1, 3/4 Gb оперативной памяти, накопителем на 32/64/128 Gb, тройной камерой с сенсорами 13, 2 и 2 Мп, фронтальной на 5 Мп и аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки через разъем microUSB. Для модели заявлено 2 года обновлений безопасности.

Цена Nokia C31 начинается от 129 евро.

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