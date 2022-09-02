Представлены smart-часы Amazfit GTR 4 и GTS 4 с улучшенным GPS и датчиком BioTracker 4.0 PPG

Компания Huami представила на выставке IFA 2022 в Берлине представила новые спортивные smart-часы Amazfit GTR 4 и GTS 4. Новинки получили улучшенное GPS-позиционирование и обновленный датчик BioTracker. Часы выполнены в корпусе из алюминиевого сплава.

Amazfit GTR 4 оснащены круглым 1,43-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей (плотность пикселей 326 ppi). GTS 4 получили прямоугольный AMOLED-экран размером 1,75 дюйма по диагонали с разрешением 390 × 450 точек (плотность пикселей 341 ppi). В GTR 4 аккумуляторная батарея емкостью 475 мА·ч обеспечивает до 14 дней автономной работы, а в GTS 4 – автономность достигает 7 дней (емкость батареи равна 300 мА·ч). В остальном характеристики часов совпадают.

Теперь вместо однополосной системы GPS обе модели поддерживают двухдиапазонный GPS для приема сигнала в лесистой местности и при облачной погоде. По словам компании, нововведение улучшает прием GPS-сигнала в два раза.

Оптический сенсор 4PD BioTracker 4.0 PPGс теперь за 45 сек. способен измерить ЧСС, частоту дыхания, качество сна, уровень стресса и насыщение крови кислородом (SpO2). А для скрытого мониторинга в течение суток доступны все показатели, кроме частоты дыхания. С помощью часов можно также определять индекс персональной активности Huami-PAI.

Smart-часы обладают водонепроницаемостью 5 АТМ и поддерживают 154 спортивных режима. Из них 8 типов активности часы распознают сами и автоматически начнут запись тренировки. Новинки работают под управлением операционной системы Zepp OS 2.0 и совместимы с устройствами на базе Android 7.0 и выше и iOS 12.0 и выше. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и голосового помощника Alexa. Габариты GTR 4 составляют 46 x 46 x 10,6 мм, вес – 34 гр, GTS 4 — 42,7 x 36,5 x 9,9 мм, вес – 27 гр.

Цена Amazfit GTR 4 и GTS 4 начинается с 200 евро, старт продаж в США намечен на 2 сентября, в Германии — на 12 сентября.

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