Представлены Redmi 11 Prime и 11 Prime 5G по цене от 163 доллара

Бренд Redmi сегодня в Индии представил два новых смартфона среднего уровня 11 Prime и 11 Prime 5G. Модели поддерживают работу в мобильных сетях четвертого и пятого поколения соответственно.

Смартфоны оснащены 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 × 1080 пикселей, частотой обновления до 90 Hz, частотой отклика сенсорного слоя 240 Hz и яркостью до 500 кд/м2. Применено защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Модель 11 Prime построена на процессоре MediaTek Helio G99 с модемом LTE, в основе 11 Prime 5G лежит MediaTek Dimensity 700 и модемом 5G. В обоих случаях применяется память LPDDR4X и UFS 2.2, также есть поддержка карт microSD.

Основная камера 5G-версии представлена датчиками на 50 и 2 Мп, у 4G-версии есть еще один датчик с разрешением 2 Мп (для съемки макро). Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Оба смартфона получили поддержку Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3 (Redmi 11 Prime), Bluetooth 5.1 (Redmi 11 Prime 5G), аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, инфракрасный приемопередатчик и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты– 164 х 76,1 х 8,9 мм, вес 11 Prime – 201 гр, 11 Prime 5G – 200 гр. Аппараты функционируют под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой MIUI 13.

Цены на смартфоны:

Redmi 11 Prime: 4/64 Gb – 163 доллара, 6/128 Gb – 188 долларов;

Redmi 11 Prime 5G: 4/64 Gb – 175 долларов, 6/128 Gb – 200 долларов.

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