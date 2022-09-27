Представлены профессиональные дроны DJI Mavic 3E и Mavic 3T

Компания DJI официально представила серию дронов Mavic 3 Enterprise, предназначенных для профессиональных задач. Серия включает модели Mavic 3E и Mavic 3T, это самые маленькие дроны промышленного уровня, выпущенные DJI. В основу коммерческой серии легла потребительская модель Mavic 3, усовершенствованная в соответствии с нуждами корпоративных клиентов.

Mavic 3E в первую очередь ориентирован на эффективное выполнение картографических и геодезических задач.

Дрон оснащен 20 Мп широкоугольной камерой с CMOS-сенсором формата 4/3, которая обеспечивает высокое качество картинки в условиях низкой освещенности. Также есть 12 Мп телеобъектив высокой четкости, который поддерживает 56-кратный гибридный зум. Камера имеет эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 162 мм. Механический затвор предотвращает размытость изображения при движении и поддерживает быструю съемку с интервалом 0,7 сек.

Mavic 3T предназначен для конкретных потребностей воздушных операций при тушении пожаров, поисково-спасательных, инспекционных и ночных операциях.

Модель оснащена тем же телеобъективом, что и Mavic 3E, а также дополнительной 48 Мп камерой с 1/2-дюймовым CMOS-сенсором и тепловизионной камерой с ЭФР 40 мм и разрешением 640 × 512 пикселей. Поддерживаются замер температуры в точке и области, вывод уведомлений о высокой температуре, а также цветовые палитры и изотермы. Дрон помогает профессионалам находить горячие точки, например, во время пожаротушения.

Дроны DJI Mavic 3 Enterprise комплектуются оборудованием профессионального класса. В частности, это пульт управления DJI RC Pro Enterprise с экраном высокой яркости (1000 кд/м2), который обеспечивает четкую видимость под прямыми солнечными лучами, есть встроенный микрофон. Максимальная дальность действия пультов управления составляет 15 км, поддерживается трансляция видео в разрешении 1080p с частотой 30 к/сек.

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Дроны оборудованы модулем RTK для построения карт высокой точности. Имеется динамик с возможностью трансляции звука с пульта управления, поддерживается преобразование текста в речь. Обновленный полетный интерфейс DJI Pilot 2 обеспечивает быстрый доступ оператора ко всем функциям и системам аппарата. Время полета Mavic 3T может составлять до 45 мин. Аккумуляторная батарея дронов поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и полностью заряжается за 50 мин.

Цена DJI Mavic 3E в Китае начинается от 2800 долларов, а DJI Mavic 3T — от 3900 долларов.

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