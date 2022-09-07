Представлены процессоры Snapdragon 6 Gen 1 и 4 Gen 1 для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm представила два новых процессора Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1. Они предназначены для смартфонов среднего и начального уровней. Обе SoC поддерживают стандарт 5G.

Snapdragon 6 Gen 1 изготовлен по 4-нм техпроцессу и совместим с оперативной памятью LPDDR5-5500. Архитектура включает по четыре ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,2 GHz, а также 5G-модем X51. Поддерживаются датчики камер с разрешением до 108 Мп и запись видео в разрешении 4K с одновременной съемкой 48-мегапиксельных фотографий. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Ожидается повышение производительности на 40% и улучшения графики на 35% по сравнению с предыдущим поколением.

Более доступный 6-нм Snapdragon 4 Gen 1 получил два ядра Cortex-A78 с частотой 2 GHz и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 GHz. По заявлению производителя, процессор будет в среднем на 15% быстрее предшественников по части CPU, а мощность встроенной графики вырастет на 10%. Процессор также совместим с 108 Мп камерами, но разрешение видео при этом ограничено 1080p. Есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, поддержка ИИ и игровых возможностей.

Qualcomm заявляет, что первыми появятся модели смартфонов на базе 4 Gen 1 — в четвертом квартале текущего года. А решения на 6 Gen 1 — в первом квартале 2023 года. Ожидается, что iQOO Z6 Lite станет одним из первых смартфонов, использующих Snapdragon 4 Gen 1.

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