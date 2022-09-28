Представлены процессоры для встраиваемых систем AMD Ryzen Embedded V3000 на базе Zen 3

Компания AMd представила процессоры для встраиваемых систем Ryzen Embedded V3000. Новинки основаны на архитектуре Zen 3. Всего компания представила пять моделей процессоров.

Процессоры серии Ryzen V могут использоваться в самых разных областях. Их высокая производительность и низкое энергопотребление подходят для самых требовательных рабочих сред и рабочих нагрузок в режиме 24/7. Несмотря на архитектуру прошлого поколения, новые процессоры поддерживают память DDR5.

«Мы разработали процессоры AMD Ryzen Embedded V3000 для клиентов, которые ищут баланс между высокой производительностью и энергоэффективностью для широкого спектра задач в компактном корпусе BGA. Процессоры серии V3000 обеспечивают надежный набор функций с расширенными преимуществами, необходимыми для превосходной производительности рабочих нагрузок в корпоративных и облачных хранилищах, а также в сетевых продуктах», — сказал Раджниш Гаур (Rajneesh Gaur), корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Embedded Solutions Group компании AMD.

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