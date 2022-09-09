Представлены моноблоки MSI Modern AM242P 12M с поддержкой Wi-Fi 6E

Компания MSI представила настольные компьютеры класса «все в одном» Modern AM242P 12M, построенные на аппаратной платформе Intel Alder Lake.

Моноблоки оснащены 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. Максимальная конфигурация включает 12-ядерный процессор Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 GHz, в состав которого входит графический акселератор Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти DDR4-2666/3200 достигает 64 Gb, есть возможность установки 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля M.2.

В оснащение входят поддержка адаптеров Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) и Bluetooth 5.2, сетевой контроллер Realtek RTL8111H, веб-камера Full HD и стереофонические динамики мощностью 2,5 Вт каждый. Набор интерфейсов включает по два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 2.0 Type-A, два разъема HDMI, гнездо для сетевого кабеля и аудиогнездо. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана и высоту.

Также была выпущена версия Modern AM242TP 12M с сенсорным дисплеем. Моноблоки будут доступны в черном и белом цветовых исполнениях. Цены и дата начала продаж будут объявлены MSI позднее.

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