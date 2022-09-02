Представлены игровой 4К-монитор Lenovo Legion и серия ThinkVision

На IFA 2022 компания Lenovo представила новые мониторы. Модель Legion Y32p-30 позиционируется как игровое решение, серия ThinkVision ориентирована на бизнес-использование.

Lenovo Legion Y32p-30

Монитор оснащен IPS-дисплеем с диагональю 31,5 дюйма и 4K-разрешением. Частота обновления экрана составляет 144 Hz, время отклика — 0,2 мс. Заявлено 90% охвата цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB.

Модель получила защиту от синего излучения Eyesafe Certified 2.0 и датчик для автоматической регулировки яркости. Максимальная яркость составляет 400 нит, контрастность — 1000:1. Для подключения есть HDMI и USB-C. Также в монитор встроены два 5-ваттных динамика и разъем 3,5 мм.

Модель поступит в продажу в январе 2023 года по цене 999 евро.

Lenovo ThinkVision

В серию входят модели T32p-30, T34w-30, S25e-30, T32h-30 и T24i-30. Модель T32p-30 оснащена 31,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 × 2160 пикселей (16:9). Частота обновления — 60 Hz, максимальная яркость составляет 350 нит, обеспечивается 99% охвата палитры sRGB. Для подключения есть USB-C с режимом DisplayPort, HDMI 2.0, USB-хаб с шестью портами версии 3.2 и 3,5-мм аудиовыход.

T34w-30 оснащен изогнутым 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3440 × 1440 пикселей (21:9). Остальные характеристики, как у модели T32p-30.

Модель S25e-30 получила 24,5-дюймовую панель разрешением 1920 × 1080 пикселей (16:9) и частотой обновления кадров 75 Hz. Заявлено 99% охвата цветовой палитры sRGB. Для подключения — VGA, HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиоджек.

T32h-30 получил 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560 ×1400 пикселей (16:9) с максимальной яркостью 350 нит. Частота обновления составляет 60 Hz. Имеются USB-C с режимом DisplayPort, HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиовыход. ThinkVision T24i-30 оборудован экраном на 23,8 дюймов разрешением Full HD (16:9) и частотой обновления кадров 60 Hz. Яркость – 250 нит. Есть HDMI 1.4, VGA, DisplayPort и аудиогнездо на 3,5 мм.

Цены на мониторы серии Lenovo ThinkVision: T32p-30 — 669 евро, T34w-30 — 699 евро, S25e-30 — 169 евро, T32h-30 — 549 евро, T24i-30 — 249 евро. Последняя модель поступит в продажу в декабре 2022 года, все остальные в январе 2023 года.

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