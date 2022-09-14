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14 сентября, 2022
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Представлены беспроводные наушники Bose QuietComfort SE с активным шумоподавлением

Bose QuietComfort SE

Компания Bose выпустила беспроводные полноразмерные наушники накладного типа QuietComfort SE. Модель является практически полной копией прошлогодней флагманской модели QuietComfort 45.

Bose QuietComfort SE

Подключение к смартфону может осуществляться посредством связи Bluetooth 5.1. Возможна работа в проводном режиме через кабель с 3,5-мм коннектором (входит в комплект поставки). На чашках расположены физические кнопки управления для переключения музыкальных композиций, регулировки уровня громкости и пр. Вся настройка осуществляется через фирменное мобильное приложение Bose Music, в котором можно управлять шумоподавлением, подключением и эквалайзером. Наушники поддерживают подключение к двум устройствам одновременно.

QuietComfort SE оснащены системой активного шумоподавления (ANC) с двумя режимами работы — Quiet и Aware. В первом случае обеспечивается максимальная звукоизоляция, а во втором можно слышать определенные звуки окружающей среды.

Заявленное время автономной работы от аккумуляторной батареи достигает 24 часов. На полную подзарядку требуется 2,5 часа, а 15 минут быстрой зарядки хватит для трех часов воспроизведения. Для подзарядки служит разъем USB Type-C. Главное отличие от прошлогодних QC 45 — мягкий кейс для хранения и транспортировки, тогда как у старой модели он был более жесткий и другой формы.

Модель Bose QuietComfort SE будет предложена покупателям только в черном цвете. Цена составит 329 долларов.

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