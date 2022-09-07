Представлены Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra

Сегодня прошло первое осеннее мероприятие Apple под лозунгом «Far Out». Впервые за 2 года презентация прошла очно, а не в формате заранее заготовленной записи, как того требовали ограничения во время пандемии. Мероприятие прошло в Театре имени Стива Джобса в калифорнийском кампусе Apple и началось с презентации новых моделей Apple Watch.

Новая модель Smart-часов Apple Watch Series 8 не получила ни нового дизайна, ни значимого обновления аппаратной начинки, но стала лучше защищена сразу по всем фронтам. У Apple Watch Series 8 улучшенная защита от попадания воды, пыли и повышенная устойчивость к ударам и падениям, что делает их более востребованными среди спортсменов и любителей активного отдыха. Размеры Apple Watch Series 8 также остались прежними и модельном ряду по-прежнему две версии диагональю 41 и 45 мм. Благодаря режиму Low Power Mode часы теперь смогут проработать до 36 часов без подзарядки. Несмотря на то что поначалу Apple Watch Series 8 прочили появление встроенного тонометра для измерения артериального давления и даже термометра, они в часах не появились. Но появился датчик температуры тела. Кроме того, часы научились отслеживать овуляцию, предупреждая женщин о ее наступлении, а также получили функцию определения автомобильных аварий Car Crash Detection. Цена Apple Watch Series 8 осталась на уровне прошлой модели и стартует от 399 долларов за младшую версию без модуля LTE и 499 долларов — за версию с LTE.

Далее в ходе презентации была продемонстрирована обновленная версия Apple Watch SE 2. Новинка базируется на процессоре, аналогичном используемому в Series 8, и имеют те же датчики. Их производительность увеличилась на 20%. Задняя панель часов выполнена из нейлона. Часы будут доступны в трех цветах: midnight, silver, starlight. Цена Apple Watch SE 2 стартует от 249 долларов.

В заключение блока, посвященного Smart-часам, были представлены абсолютно новые Apple Watch Ultra с улучшенным GPS и сиреной, которые рассчитаны на профессиональных спортсменов и любителей экстремальных видов спорта. Apple Watch Ultra получили корпус диагональю 49 мм, выполненный из титана. Экран часов покрыт плоским сапфировым стеклом и имеет специальную рамку, которая защищает дисплей от повреждений при ударах. Кроме того, в Apple Watch Ultra появилась дополнительная программируемая кнопка, дополнительный динамик и увеличенное колесико Digital Crown. В компании отмечают, что в обычном режиме Apple Watch Ultra могут работать до 36 часов без подзарядки, но также предусмотрен и специальный режим, при котором время автономной работы достигает 60 часов.

Apple Watch Ultra поддерживают улучшенный GPS с более точным позиционированием, а новая кнопка в часах получила название Action Button и с ее помощью можно, например, запускать конкретную тренировку. Новый динамик, в частности, используется для активации сирены, которую слышно на расстоянии до 190 м. Дисплей имеет яркость до 2000 кд/м2, часы поддерживают функции измерения температуры тела и уровня кислорода в крови, а также снятия ЭКГ. Кроме того, новинка соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810. Цена Apple Watch Ultra составляет 799 долларов.