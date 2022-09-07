Представлено новое поколение Apple AirPods Pro

Еще одной новинкой презентации Apple 7 сентября стало новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Устройство получило тот же дизайн, что и прошлая модель, но, как отмечают в Apple, отличия скрываются внутри устройства. Так, благодаря новому процессору H2, наушники могут обеспечить в два раза более мощный уровень активного шумоподавления. Также процессор будет отвечать за более качественный звук в наушниках. От одного заряда новинка может работать до 6 часов, а с использованием зарядного кейса это время возрастает до 30 часов.

Из прочих нововведений следует отметить появление насадки сверхмалого размера и сенсорного управления. Старт продаж AirPods Pro нового поколения намечен на 23 сентября по цене в 249 долларов.