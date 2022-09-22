Представлена Logitech G Cloud Gaming Handheld — портативная консоль для облачного гейминга

Компания Logitech представила портативную игровую консоль Logitech G Cloud Gaming Handheld. Разработка велась в сотрудничестве с Tencent, Microsoft и NVIDIA .

Консоль получила 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Hz. Яркость достигает 450 кд/м2. Спереди расположены привычные для игровых устройств элементы управления: крестовина, джойстики, кнопки Y, B, A и X, кнопка «Домой» и кнопка Logitech G для вызова контекстного меню и паузы в игре. Есть триггеры, как в большинстве контроллеров.

В основе консоли Logitech лежит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 GHz. Имеется 4 Gb оперативной памяти LPDDR4X и 64 Gb флеш-памяти UFS. Доступен слот microSD, но поддержки 5G или SIM-карты нет. Встроенная аккумуляторная батарея обладает емкостью 6000 мА∙ч, на зарядку уйдет около 2,5 часа. Производитель обещает более 12 часов автономной работы. Для подключения к компьютеру или зарядному устройству используется порт USB Type-C 3.1.

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Консоль поддерживает Android-игры, будет предустановлен Google Play Store. Заявлена поддержка Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. Также будут предустановлены приложения YouTube, Chrome и Steam Link от Valve.

Logitech G Cloud Gaming Handheld поступит в продажу 17 октября по цене 349,99 долларов. По предзаказу консоль будет доступна по цене 299,99 долларов. Заказать устройство можно на сайте компании, в магазине Microsoft, а также у партнеров: Amazon и Best Buy.

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