Представлена карманная камера Insta360 X3

Китайская компания Insta360 выпустила новую компактную камеру с 360-градусным углом обзора под названием X3, которая является преемницей ONE X2, выпущенной в конце 2020 года.

Insta360 X3 оснащена 2,29-дюймовым прямоугольным дисплеем, который можно использовать для предварительного просмотра отснятого материала, а также для управления устройством.

Камера оснащена двумя улучшенными 1/2-дюймовыми сенсорами. На противоположных сторонах корпуса расположены объективы (f/1.9) с фокусным расстоянием 6,7 мм (в 35-мм эквиваленте). Величина светочувствительности составляет ISO 100–3200. Камера также поддерживает режим Active HDR Insta360, который пытается захватить максимально возможный динамический диапазон даже при быстром движении.

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Поддерживается запись круговых панорам в формате вплоть до 5,7К с разрешением 5760 × 2880 пикселей и скоростью 30/25/24 к/с. При съемке с одним объективом (по сути, в режиме экшн-камеры) обеспечивается запись 4K-видео. Разрешение фотографий может достигать 72 млн. пикселей. Система FlowState обеспечивает плавность видеоматериалов при использовании камеры в любых условиях.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 1800 мАч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 6-осевой гироскоп. Устройству не страшны погружения под воду на глубину до 10 м. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +40 °C. Габариты составляют 114,0 × 46,0 × 33,1 мм, вес — 180 гр.

Цена базовой модели Insta360 X3 составляет 539,99 долларов.

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