Представлена экшн-камера DJI Osmo Action 3: два сенсорных экрана и поддержка видео 4K/120 fps

Компания DJI представила экшн-камеру нового поколения Osmo Action 3. Новинка выполнена в формате оригинальной Osmo Action.

Osmo Action 3 получила датчик изображения оптического формата 1/1,7 дюйма и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 155 градусов. Возможна запись видео в форматах 4K и 2,7K со скоростью 120 кадров в секунду, 1080p со скоростью 240 кадров в секунду. Максимальное разрешение фотографий составляет 4000 × 3000 пикселей. Диапазон светочувствительности равен ISO 100–12800, выдержка — от 1/8000 до 30 секунд. Реализован 4-кратный цифровой зум.

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Камера получила фирменную систему стабилизации RockSteady 3.0 (она работает и в режиме максимального качества 4К 120 к/с), а также поддержку технологии HorizonSteady (выравнивание горизонта). Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 1770 мАч: он полностью заряжается за 50 минут и позволяет снимать видео в течение 160 минут.

Производитель называет Osmo Action 3 первой в мире экшн-камерой с двумя сенсорными экранами — во фронтальной и тыльной частях. Фронтальный 1,4-дюймовый экран обладает разрешением 320 × 320 пикселей, а основной 2,25-дюймовый — 360 × 640 пикселей. Доступ к настройкам обеспечивается с обоих дисплеев.

Камера оснащена тремя микрофонами, также можно подключить внешний микрофон через порт USB-C. Датчик цветовой температуры автоматически настраивает баланс белого для точной цветопередачи даже в сложных условиях освещения, таких как подводное плавание или фридайвинг на большой глубине. Osmo Action 3 рассчитана на погружение на глубину до 16 метров. Камера способна снимать без перерыва до 150 минут при температурах до -20 °C.

Есть поддержка адаптеров Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, слот microSD. Габариты составляют 70,5 × 44,2 × 32,8 мм, вес — 145 гр. Фирменная защитная рамка поддерживает как горизонтальное крепление камеры, так и вертикальное.

Цена экшн-камеры DJI Osmo Action 3 стартует с 329 долларов.

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