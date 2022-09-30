Представлена беззеркальная 4K камера Sony FX30

Компания Sony объявила о выпуске новой беззеркальной камеры линейки Cinema – Sony FX30. Производитель позиционирует новинку в первую очередь как видеокамеру, и только во вторую как камеру для съемки фотографий, она рассчитана для блогеров и начинающий операторов.

Sony FX30 оснащена 26 Мп датчиком EXMOR R формата APS-C (Super 35 мм с обратной подсветкой) и способна записывать видео в разрешении 3840 x 2160 пикселей со скоростью 60 кадров в секунду (h.264/265, 10 бит, 4:2:2), или 4K @ 120 fps с кропом 1,62x, а также 1080p @ 240 fps.

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Камера предлагает несколько программных решений, разработанных специально для создателей контента, например, это 16 пользовательских пресетов LUT, которые можно отображать как на ЖК-мониторе камеры, так и при выводе HDMI. Также предлагаются 3 различных режима съемки с автоэкспозицией, рассчитанные для съемки видео, а не фото.

Производитель отмечает широкий динамический диапазон (14+ ступеней), 496 точек фокусировки и поддержку ISO в диапазоне от 100 до 32 000. Пользователям доступен профиль Sony S-Cinetone для получения естественных оттенков.

В остальном Sony FX30 практически идентична модели FX3, но лишена ряда возможностей – нет механического затвора, функции непрерывной фотосъемки, поддержки несжатого формата, камера несовместима с внешней вспышкой.

Цена Sony FX30 составляет 1800 долларов за корпус и 2199 долларов с микрофонным модулем с интерфейсом XLR.

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